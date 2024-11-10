Атака шахедов на женскую консультацию в Одессе: повреждены окна и двери

Выбитые окна в здании. Фото: ОГС

В ночь на 10 ноября в результате очередной атаки шахедов разрушениям подверглась женская консультация №11, которая находится на территории городской клинической больницы №1 на улице Ядова в Одессе. В здании выбиты окна и двери.

Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщили в Одесском городском совете.

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Выбитые окна в здании. Фото: ОГС

В Одессе повреждена женская консультация

Известно, что взрывной волной разбито около 15 оконных блоков, а также повреждены двери помещения.

Поврежденное окно в женской консультации. Фото: ОГС

Поврежденный потолок в помещении. Фото: ОГС

Несмотря на разрушения, больничное учреждение сообщило, что работа женской консультации не останавливается. Завтра консультация продолжит прием пациенток по обычному графику в неповрежденных кабинетах.

Выбитое окно. Фото: ОГС

Кабинет в помещении женской консультации. Фото: ОГС

Атака на Одессу: последние новости

В ночь на 10 ноября Одесса в очередной раз стала мишенью российских дроновых атак. Обстрел оставил после себя руины и раненых, но жители города, несмотря на боль и потери, настроены восстанавливать свои дома и рабочие места. Двое жителей частного дома в Пересыпском районе получили травмы в результате удара. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. На месте попадания развернут оперативный штаб.

Напомним, после ночной атаки на Одессу, вблизи молдавской деревни Фьрледены обнаружили дрон. В настоящее время к месту падения устройства ограничен доступ к безопасности. Также российская армия атаковала украинские города 145 "шахедами" и БпЛА неустановленного типа.