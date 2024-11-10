Дрон виявлено біля села Фьрледени: поліція обмежила доступ

Дрон, який виявили в Молдові. Фото: Поліція Молдови

Сьогодні, 10 листопада, поблизу молдавського села Фьрледени виявлений дрон. Наразі до місця падіння пристрою обмежено доступ для забезпечення безпеки.

Про це повідомили в Poliția Republicii Moldova.

Читайте також:

Допис поліції Молдови. Фото: скриншот

В Молдові знайшли дрон

За інформацією правоохоронців, сьогодні, 10 листопада, близько 10:00 до них з Каузені звернувся житель села Фьрледени, який повідомив про наявність дрона в околицях сусіднього населеного пункту. Інформація була передана відповідним компетентним органам, а в районі падіння дрона для забезпечення безпеки громадян було обмежено доступ.

На місці працюють вибухотехніки

На місці події працюють усі необхідні спеціалізовані служби. Фахівці вибухотехнічної частини Техніко-криміналістичного та судово-медичного центру МГП проводять обстеження літального апарату. Правоохоронці обіцяють надати більше інформації після завершення обстеження.

Додамо, що під час нічної атаки на Одеську область моніторингові пабліки повідомляли про російський дрон, який залетів на територію Молдови з Чорного моря. Наразі точно невідомо, це бойовий БпЛА чи розвідувальний.

Повідомлення про дрон в Молдові. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада Одеса в черговий раз стала мішенню російських дронових атак. Обстріл залишив по собі руїни та поранених, але мешканці міста, попри біль і втрати, налаштовані відновлювати свої домівки й робочі місця. Також російські загарбники протягом доби завдали 452 удари по Запорізькій області. Внаслідок цього постраждала 58-річна жінка.