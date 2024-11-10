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В Молдову залетел дрон во время ночной атаки на Одессу

10 ноября 2024 12:16
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Дрон обнаружен возле села Фирледены: полиция ограничила доступ
Дрон, обнаруженный в Молдове. Фото: Полиция Молдовы
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 10 ноября, вблизи молдавской деревни Фьрледены был обнаружен дрон. К месту падения устройства ограничен доступ для обеспечения безопасности.

Об этом сообщили в Poliția Republicii Moldova.

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Сообщение полиции Молдовы. Фото: скриншот

В Молдове нашли дрон

По информации правоохранителей, сегодня, 10 ноября, около 10:00 к ним из Каузени обратился житель села Фьрледени, который сообщил о наличии дрона в окрестностях соседнего населенного пункта. Информация была передана соответствующим компетентным органам, а в районе падения дрона для обеспечения безопасности граждан был ограничен доступ.

На месте работают взрывотехники

На месте происшествия работают все необходимые специализированные службы. Специалисты взрывотехнической части Технико-криминалистического и судебно-медицинского центра МГП проводят обследование летательного аппарата. Правоохранители обещают предоставить больше информации после завершения обследования.

Добавим, что во время ночной атаки на Одесскую область мониторинговые паблики сообщали о российском дроне, который залетел на территорию Молдовы с Черного моря. Пока точно неизвестно, это боевой БпЛА или разведывательный.

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Сообщение о дроне в Молдове. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 10 ноября Одесса в очередной раз стала мишенью российских дроновых атак. Обстрел оставил после себя развалины и раненых, но жители города, несмотря на боль и потери, настроены восстанавливать свои дома и рабочие места. Также российские захватчики в течение суток нанесли 452 удара по Запорожской области. В результате пострадала 58-летняя женщина.

Одесса кибератака обстрелы дроны Молдова Одесская область

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