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На Одесчине почти завершено строительство фортификаций

10 ноября 2024 14:08
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Государство завершило 99% фортификационных работ в Одесской области.
Фото: иллюстративный: Telegram/Олег Кипер
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Строительство фортификационных сооружений в Одесской области почти завершено. Государство выделило региону на эти цели еще дополнительно 2,7 млрд. грн.

Об этом в пятницу на совещании сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Строительство фортификационных сооружений

По его словам, в 2024 году правительство определило пять ключевых приоритетов для поддержки Одесской области, направляя на них значительные государственные средства. Четвертым среди них стали фортификационные постройки, которые обеспечат дополнительную защиту региона. На эти нужды государство предоставило региону дополнительно почти 2,7 млрд грн, и по состоянию на сегодняшний день 99% работ успешно завершено.

"Безопасность наших граждан и прочность укреплений — это не просто задача, а необходимость. В нынешних условиях обеспечить фортификации в регионе было одним из главных требований времени", — сказал Денис Шмыгаль.

Сколько денег выделили на критические проекты

Министр также сообщил, что общая сумма средств, выделенных на критические проекты области в этом году, превысила 4,6 млрд. грн. Сюда входят средства на восстановление инфраструктуры, обустройство школьных укрытий и модернизацию столовых.

"Третий приоритет - это восстановительные проекты. Из государственного бюджета выделили более 1 млрд грн. Основное внимание — критической инфраструктуре, жилью, школам, больницам, путем сообщения", — рассказал премьер-министр.

Фонд бюджетов Одесской области увеличился

Кроме этого, по его словам, с начала года общий фонд бюджетов Одесчины вырос на 30% по сравнению с предыдущим годом, а остатки на счетах общин увеличились на 49%. Для обеспечения критически важных расходов в образовании, медицине и социальной сфере государство предоставило Одесской области около 8,5 млрд. грн. в виде межбюджетных трансфертов.

"Благодаря такой поддержке общества могут покрывать важнейшие расходы и строить долговременную стабильность, которая позволяет развивать инфраструктуру, обеспечивать местные нужды и поддерживать семьи", — пояснил Денис Шмыгаль.

Он также сообщил, что с наступлением холодов правительство планирует дополнительные меры по поддержке украинских семей и расширению программы зимней помощи, чтобы обеспечить защиту и комфорт жителей во время зимних месяцев.

Напомним, журналисты Новини.LIVE побывали на месте ночной атаки российских ударных БПЛА и расспросили жителей о том, как они пережили ночь под огнем. Также в результате очередной атаки шахедов разрушений подверглась женская консультация в Одессе.

Одесса Денис Шмыгаль оборонная сфера Одесская область Новости Одессы

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