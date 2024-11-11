В Одесской области откапывают из песка тетраподы — подробности скандала

Тетраподы на побережье. Фото: иллюстративное/соцсети

На побережье Одесской области строительная техника откапывает тетраподы. Ранее местные жители и журналисты сообщали, что защитные сооружения не могут выполнять свою функцию, так как занесены песком или погрузились в воду.

Видео работ опубликовал одесский активист Демьян Ганул.

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Что происходит

По словам активиста, тетраподы сначала установили слишком близко к воде, поэтому при приливе конструкции начали уходить под песок.

По информации Центра публичных расследований, работы проводит подрядчик, устанавливавший тетраподы.

История вопроса

Тетрапод — это железобетонный блок, форма которого похожа на тетраэдр. Эти конструкции используют при создании берегозащитных и ограждающих сооружений. Также они не разрешают провести масштабную высадку десанта на побережье, когда используется легкая или среднебронированная техника с амфибийными свойствами.

На побережье Одессы, Черноморска и Затоки тетраподы начали устанавливать в мае этого года. Впрочем, уже осенью местные жители начали сообщать, что постройки погружаются в песок. Впоследствии оказалось, что часть из них оказалась под водой. В таком виде они не способны выполнять свою функцию обороны.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что строительство фортификационных сооружений в Одесской области почти завершено. Государство выделило Одесскому региону на эти цели еще дополнительно 2,7 млрд грн. Ранее мы рассказывали, что фортификационные постройки сейчас активно строятся в Запорожской области.