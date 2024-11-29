Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Деньги в песок — на Одесчине снова утонули защитные сооружения arrow

Деньги в песок — на Одесчине снова утонули защитные сооружения

29 ноября 2024 13:17
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесской области оборонные сооружения снова заносит песком
Тетраподы в Тузловских лиманах. Фото: Иван Русев
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Тетраподы, установленные в национальном парке "Тузловские лиманы" для защиты от возможного враждебного десанта, тонут в песке. Как выяснилось, перед тем как их устанавливать, не посоветовались со специалистами.

Об этом рассказал научный сотрудник парка, эколог Иван Русев.

Читайте также:

Что происходит

На фото, опубликованных Иваном Русевым, видно, что часть установленных на берегу тетрапод почти полностью погрузилась в песок. Таким образом, оборонительные заграждения фактически теряют свою защитную функцию.

Деньги в песок — на Одесчине снова утонули защитные сооружения - фото 1
Тетраподы в Тузловских лиманах. Фото: Иван Русев

"Несколько месяцев назад установили эти тетраподы на песке, но элементарно не учли мнение экспертов по береговедению — где именно следует их установить, чтобы они гарантированно смогли выполнить свою функцию и море их не закопало", — говорит Иван Русев.

Эколог утверждает, что в Одесском национальном университете им. Мечникова являются специалистами по береговедению, в частности, профессора Юрий Шуйский и Галина Вихованец. Но к ним за экспертными выводами никто не обращался.

Деньги в песок — на Одесчине снова утонули защитные сооружения - фото 2
Тетраподы в Тузловских лиманах. Фото: Иван Русев

Эпопея с тетраподами

Тетрапод — это железобетонный блок, форма которого подобна тетраэдру. Эти конструкции используют при создании берегозащитных и ограждающих сооружений. Также они не разрешают провести масштабную высадку десанта на побережье, когда используется легкая или среднебронированная техника с амфибийными свойствами. На побережье Одессы, Черноморска и Залива тетраподы начали устанавливать в мае этого года.

Впрочем, уже осенью местные жители начали сообщать, что постройки погружаются в песок. Впоследствии оказалось, что часть из них оказалась под водой. В таком виде они не способны выполнять свою функцию обороны. После того, как ситуация получила огласку, тетраподы начали откапывать с помощью строительной техники. Правда, это не дает гарантии, что их снова не занесет песком.

война Черное море Одесская область Одесская ОГА десант

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:57 Одессе грозит экологическая катастрофа из-за беглеца в РФ

13:56 В Украину вернули тела 502 погибших военных

Text

13:48 Нардеп объяснил, почему ЕС не устраивает развитие бизнеса Украины

13:42 Буданов отреагировал на слухи о своем увольнении — что сказал

13:37 Зеленский созвонился с Шольцом — обсудили разговор с Путиным

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

13:36 Синоптики предупредили о мокрой и холодной погоде на Львовщине

13:22 Украинцы получат меньшие зарплаты — что изменится в декабре

13:21 В Харькове ликвидировали агентуру РФ с экс-беркутовцами — детали

13:17 Деньги в песок — на Одесчине снова утонули защитные сооружения

13:10 Генштаб подтвердил поражение нефтебазы РФ и ЗРК "Бук-М3"

13:57 Одессе грозит экологическая катастрофа из-за беглеца в РФ

13:56 В Украину вернули тела 502 погибших военных

13:42 Буданов отреагировал на слухи о своем увольнении — что сказал

13:37 Зеленский созвонился с Шольцом — обсудили разговор с Путиным

13:36 Синоптики предупредили о мокрой и холодной погоде на Львовщине

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

13:22 Украинцы получат меньшие зарплаты — что изменится в декабре

13:21 В Харькове ликвидировали агентуру РФ с экс-беркутовцами — детали

13:17 Деньги в песок — на Одесчине снова утонули защитные сооружения

13:10 Генштаб подтвердил поражение нефтебазы РФ и ЗРК "Бук-М3"

13:02 Бійці ДПСУ знищили танки та іншу техніку ворога — відео

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Новость с фото

06:32 Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

Эксклюзив

04:14 Денег катастрофически не хватает — как выживает сегодня Николаев

28 ноября 2024
Эксклюзив

18:33 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

06:05 В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

Text

13:48 Нардеп объяснил, почему ЕС не устраивает развитие бизнеса Украины

Text

13:01 Мощные взрывы в Крыму и заявление Путина о мире — эфир День.LIVE

Text

12:42 Нардеп объяснил, где брать деньги в поддержку ветеранов

Text

08:22 Как долго будут продолжаться отключения света — прогноз эксперта

Text

08:00 Экстренное обращение президента Зеленского — эфир Ранок.LIVE

28 ноября 2024
Text

21:22 Нардеп объяснил, какие изменения требует документ о бронировании

Text

17:59 Важное заявление Ермака и угрозы Путина — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 В Украине в 2025 году резко повысятся тарифы, — эксперт

Text

15:01 Атака на Украину – по сколько часов в сутки будут выключать свет

Text

13:34 Нагорняк сказал, как скоро восстановлят энергосистему после атаки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году