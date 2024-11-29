В Одесской области оборонные сооружения снова заносит песком

Тетраподы в Тузловских лиманах. Фото: Иван Русев

Тетраподы, установленные в национальном парке "Тузловские лиманы" для защиты от возможного враждебного десанта, тонут в песке. Как выяснилось, перед тем как их устанавливать, не посоветовались со специалистами.

Об этом рассказал научный сотрудник парка, эколог Иван Русев.

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Что происходит

На фото, опубликованных Иваном Русевым, видно, что часть установленных на берегу тетрапод почти полностью погрузилась в песок. Таким образом, оборонительные заграждения фактически теряют свою защитную функцию.

Тетраподы в Тузловских лиманах. Фото: Иван Русев

"Несколько месяцев назад установили эти тетраподы на песке, но элементарно не учли мнение экспертов по береговедению — где именно следует их установить, чтобы они гарантированно смогли выполнить свою функцию и море их не закопало", — говорит Иван Русев.

Эколог утверждает, что в Одесском национальном университете им. Мечникова являются специалистами по береговедению, в частности, профессора Юрий Шуйский и Галина Вихованец. Но к ним за экспертными выводами никто не обращался.

Тетраподы в Тузловских лиманах. Фото: Иван Русев

Эпопея с тетраподами

Тетрапод — это железобетонный блок, форма которого подобна тетраэдру. Эти конструкции используют при создании берегозащитных и ограждающих сооружений. Также они не разрешают провести масштабную высадку десанта на побережье, когда используется легкая или среднебронированная техника с амфибийными свойствами. На побережье Одессы, Черноморска и Залива тетраподы начали устанавливать в мае этого года.

Впрочем, уже осенью местные жители начали сообщать, что постройки погружаются в песок. Впоследствии оказалось, что часть из них оказалась под водой. В таком виде они не способны выполнять свою функцию обороны. После того, как ситуация получила огласку, тетраподы начали откапывать с помощью строительной техники. Правда, это не дает гарантии, что их снова не занесет песком.