В Одесской области оборонные сооружения снова заносит песком

Деньги в песок — на Одесчине снова утонули защитные сооружения
Тетраподы, установленные в национальном парке "Тузловские лиманы" для защиты от возможного враждебного десанта, тонут в песке. Как выяснилось, перед тем как их устанавливать, не посоветовались со специалистами.
Об этом рассказал научный сотрудник парка, эколог Иван Русев.
Что происходит
На фото, опубликованных Иваном Русевым, видно, что часть установленных на берегу тетрапод почти полностью погрузилась в песок. Таким образом, оборонительные заграждения фактически теряют свою защитную функцию.
"Несколько месяцев назад установили эти тетраподы на песке, но элементарно не учли мнение экспертов по береговедению — где именно следует их установить, чтобы они гарантированно смогли выполнить свою функцию и море их не закопало", — говорит Иван Русев.
Эколог утверждает, что в Одесском национальном университете им. Мечникова являются специалистами по береговедению, в частности, профессора Юрий Шуйский и Галина Вихованец. Но к ним за экспертными выводами никто не обращался.
Эпопея с тетраподами
Тетрапод — это железобетонный блок, форма которого подобна тетраэдру. Эти конструкции используют при создании берегозащитных и ограждающих сооружений. Также они не разрешают провести масштабную высадку десанта на побережье, когда используется легкая или среднебронированная техника с амфибийными свойствами. На побережье Одессы, Черноморска и Залива тетраподы начали устанавливать в мае этого года.
Впрочем, уже осенью местные жители начали сообщать, что постройки погружаются в песок. Впоследствии оказалось, что часть из них оказалась под водой. В таком виде они не способны выполнять свою функцию обороны. После того, как ситуация получила огласку, тетраподы начали откапывать с помощью строительной техники. Правда, это не дает гарантии, что их снова не занесет песком.
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