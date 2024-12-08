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Военный эксперт рассказал о будущем Крымского моста

8 декабря 2024 14:30
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Крымский мост будет уничтожен, - Братчук
Незаконно выстроен так называемый Крымский мост. Фото иллюстративное: УНИАН
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Крымский мост играет немаловажную роль в ресурсном обеспечении России. Поэтому оккупанты пытаются как можно сильнее обезопасить его, но украинские силы найдут эффективный способ уничтожить сооружение.

Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Вытеснение русского флота из Черного моря

Крымский мост, незаконно построенный Россией для соединения Крыма с российской территорией, будет оставаться в центре внимания украинских военных. Но как отметил Братчук, приоритет определен еще другими важными целями, такими как вытеснение российской флотилии из Черного моря.

"Крымский мост, равно как и ракетоносители черноморской флотилии России, остается у нас в повестке дня, но для начала нужно избавиться от российской флотилии в Черном море, а именно в порту Новороссийска", — сказал он.

Будущее Крымского моста

Братчук также подчеркнул, что Крымский мост выполняет определенную положительную функцию. Ведь, чтобы защитить его, захватчики тратят немало ресурсов. Россия активно устанавливает новые средства противовоздушной обороны, включая зенитно-ракетные комплексы.

"Он отвлекает на себя внимание и ресурсы оккупантов, которые тратят силы на его охрану и на постоянное строительство защитных сооружений возле него", — пояснил он.

Однако, как отметил Братчук, украинские силы готовы к уничтожению Крымского моста, и это только вопрос времени.

"Россия тратит ресурсы на защиту этого объекта, но закон физики работает: чем больше они взимают ПВО в Крым, тем меньше ресурсов остается на других направлениях", — добавил Сергей Братчук.

Напомним, украинские силы в очередной раз нанесли удар по захваченным российскими оккупантами газовым платформам в Черном море. Также мы писали, что россияне готовятся нанести удары и накапливают ресурсы.

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