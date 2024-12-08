Одещина пережила спокійну ніч без ворожих атак

Ніч на Одещині минула спокійно, але росіяни готуються — Братчук
Одещина та південь України пережили ніч без наслідків від ворожих атак. Протиповітряна оборона залишалася напоготові, а ворог, імовірно, накопичує ресурси.
Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.
Спокійна ніч на Одещині
Минулої ночі на Одещині не зафіксовано наслідків ворожих атак. Як повідомив Сергій Братчук, протиповітряна оборона регіону, зокрема мобільні вогневі групи, постійно перебуває у стані готовності до відбиття ударів.
"Можемо говорити про спокійну ніч, адже немає наслідків атак, і це найголовніше. Наші сили ППО працюють злагоджено й ефективно", — зазначив Братчук.
Росія готується завдати удару
Проте, за словами військових, спостерігається оперативна пауза, під час якої ворог імовірно накопичує ресурси для майбутніх масових атак, зокрема із застосуванням дронів-камікадзе "Шахед" та авіації.
"Загроза ударів, зокрема балістичних, з території тимчасово окупованого Криму залишається постійною. Але на цей час ситуація контрольована. Ворог останні дні готується завдати масованого удару", — підкреслив Братчук.
Нагадаємо, стало відомо, що активна фаза розмінування Чорного моря буде тривати до п'яти років. Також вночі російський дрон влучив у багатоповерхівку у Тернополі. Є загиблий та поранені.
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