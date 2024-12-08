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Ніч на Одещині минула спокійно, але росіяни готуються — Братчук

8 грудня 2024 12:58
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Одещина пережила спокійну ніч без ворожих атак
Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Фото: Ukraine Media Centre
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Одещина та південь України пережили ніч без наслідків від ворожих атак. Протиповітряна оборона залишалася напоготові, а ворог, імовірно, накопичує ресурси.

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Спокійна ніч на Одещині

Минулої ночі на Одещині не зафіксовано наслідків ворожих атак. Як повідомив Сергій Братчук, протиповітряна оборона регіону, зокрема мобільні вогневі групи, постійно перебуває у стані готовності до відбиття ударів.

"Можемо говорити про спокійну ніч, адже немає наслідків атак, і це найголовніше. Наші сили ППО працюють злагоджено й ефективно", — зазначив Братчук.

Росія готується завдати удару

Проте, за словами військових, спостерігається оперативна пауза, під час якої ворог імовірно накопичує ресурси для майбутніх масових атак, зокрема із застосуванням дронів-камікадзе "Шахед" та авіації.

"Загроза ударів, зокрема балістичних, з території тимчасово окупованого Криму залишається постійною. Але на цей час ситуація контрольована. Ворог останні дні готується завдати масованого удару", — підкреслив Братчук.

Нагадаємо, стало відомо, що активна фаза розмінування Чорного моря буде тривати до п'яти років. Також вночі російський дрон влучив у багатоповерхівку у Тернополі. Є загиблий та поранені.

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