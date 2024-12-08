Одесщина пережила спокойную ночь без вражеских атак

Ночь на Одесчине прошла спокойно, но россияне готовятся — Братчук
Одесчина и юг Украины пережили ночь без последствий от вражеских атак. Противовоздушная оборона оставалась наготове, а враг, вероятно, накапливает ресурсы.
Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
Спокойная ночь на Одесчине
Прошлой ночью в Одесской области не зафиксированы последствия вражеских атак. Как сообщил Сергей Братчук, противовоздушная оборона региона, в том числе мобильные огневые группы, постоянно находится в состоянии готовности к отражению ударов.
"Можем говорить о спокойной ночи, ведь нет последствий атак, и это самое главное. Наши силы ПВО работают слаженно и эффективно", — отметил Братчук.
Россия готовится нанести удар
Однако, по словам военных, наблюдается оперативная пауза, во время которой враг, вероятно, накапливает ресурсы для будущих массовых атак, в том числе с применением дронов-камикадзе "Шахед" и авиации.
"Угроза ударов, в том числе баллистических, с территории временно оккупированного Крыма остается постоянной. Но в настоящее время ситуация контролируемая. Враг в последние дни готовится нанести массированный удар", — подчеркнул Братчук.
Напомним, стало известно, что активная фаза разминирования Черного моря продлится до пяти лет. Также ночью российский дрон попал в многоэтажку в Тернополе. Есть погибший и раненый.
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