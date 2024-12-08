Одесщина пережила спокойную ночь без вражеских атак

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Фото: Ukraine Media Centre

Одесчина и юг Украины пережили ночь без последствий от вражеских атак. Противовоздушная оборона оставалась наготове, а враг, вероятно, накапливает ресурсы.

Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Спокойная ночь на Одесчине

Прошлой ночью в Одесской области не зафиксированы последствия вражеских атак. Как сообщил Сергей Братчук, противовоздушная оборона региона, в том числе мобильные огневые группы, постоянно находится в состоянии готовности к отражению ударов.

"Можем говорить о спокойной ночи, ведь нет последствий атак, и это самое главное. Наши силы ПВО работают слаженно и эффективно", — отметил Братчук.

Россия готовится нанести удар

Однако, по словам военных, наблюдается оперативная пауза, во время которой враг, вероятно, накапливает ресурсы для будущих массовых атак, в том числе с применением дронов-камикадзе "Шахед" и авиации.

"Угроза ударов, в том числе баллистических, с территории временно оккупированного Крыма остается постоянной. Но в настоящее время ситуация контролируемая. Враг в последние дни готовится нанести массированный удар", — подчеркнул Братчук.

Напомним, стало известно, что активная фаза разминирования Черного моря продлится до пяти лет. Также ночью российский дрон попал в многоэтажку в Тернополе. Есть погибший и раненый.