Россияне укрепляют набережную Евпатории.

Набережная Евпатории со спутниками. Фото: скриншот из google.maps

В Евпатории российские оккупанты усиливают контроль. Партизаны зафиксировали, что захватчики обустраивают новые огневые точки и наблюдательные посты на набережной.

Об этом сообщили на странице АТЕШ.

Читайте также:

Оккупанты обустраивают огневые точки

Движение сопротивления сообщило, что во время разведки набережной в Евпатории было зафиксировано создание новых позиций для стрельбы. Российские военные размещают дополнительные укрепления для контроля территории, пытаясь противостоять партизанскому движению.

Укрепляются по всему побережью

По мнению партизан, подобные меры являются попыткой демонстрации "полного контроля" ситуации на полуострове, хотя на самом деле оккупанты активно готовятся к возможным ударам или операциям. Укрепления создаются не только в Евпатории, но и на всем западном побережье Крыма, в частности, в Черноморском районе.

Напомним, Братчук рассказал, что захватчики пытаются как можно сильнее обезопасить Крымский мост, но украинские силы найдут эффективный способ его уничтожить. Также мы сообщали, почему Украина атакует газовые платформы в Черном море.