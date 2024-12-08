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Оккупанты создают огневые позиции на набережной Евпатории

8 декабря 2024 18:07
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Россияне укрепляют набережную Евпатории.
Набережная Евпатории со спутниками. Фото: скриншот из google.maps
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Евпатории российские оккупанты усиливают контроль. Партизаны зафиксировали, что захватчики обустраивают новые огневые точки и наблюдательные посты на набережной.

Об этом сообщили на странице АТЕШ.

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Оккупанты обустраивают огневые точки

Движение сопротивления сообщило, что во время разведки набережной в Евпатории было зафиксировано создание новых позиций для стрельбы. Российские военные размещают дополнительные укрепления для контроля территории, пытаясь противостоять партизанскому движению.

Укрепляются по всему побережью

По мнению партизан, подобные меры являются попыткой демонстрации "полного контроля" ситуации на полуострове, хотя на самом деле оккупанты активно готовятся к возможным ударам или операциям. Укрепления создаются не только в Евпатории, но и на всем западном побережье Крыма, в частности, в Черноморском районе.

Напомним, Братчук рассказал, что захватчики пытаются как можно сильнее обезопасить Крымский мост, но украинские силы найдут эффективный способ его уничтожить. Также мы сообщали, почему Украина атакует газовые платформы в Черном море.

Одесса Крым Черное море партизаны Новости Одессы АТЕШ

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