Украина нанесла удар по россиянам в Крыму, подробности, видео

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Мощный удар по оккупантам в Крыму — детали уникальной операции.

9 декабря 2024 10:31
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
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Морской дрон Sea Babу. Фото: СБУ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Морские дроны СБУ отработали по авиации и катера РФ в Керченской бухте. Враг понес значительные потери в людях и технике. Также операция замедлила ремонт Крымского моста.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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Группа морских дронов СБУ Sea Babу атаковала российские вертолеты, самолеты и патрульные катера "Раптор", которые пытались перехватить беспилотники. Это стало возможным благодаря крупнокалиберным пулеметам с баллистическими программами автоматического наведения и автозахвата целей, установленных на украинских БПЛА.

"Российские пилоты считали себя охотниками и рассчитывали на легкую охоту, но именно они стали добычей, потому что морские дроны открыли ответный огонь", — рассказали в Службе безопасности.

Потери врага

По данным СБУ, на бортах вертолетов убиты и ранены. Сами вертолеты получили значительные повреждения и нуждаются в капитальном ремонте. Кроме того, дроны поразили баржу, перевозившую военную технику и оборудование для восстановления Крымского моста.

Что известно о дронах

На беспилотниках Sea Baby может размещаться разное оружие: как ракетные системы залпового огня, так и летающие дроны и крупнокалиберные пулеметы.

"Главное, что она в очередной раз доказала свою эффективность. Результатов нашей работы действительно намного больше, чем мы можем показать сейчас, но всему свое время", — отметили в 13-м Главном управлении Департамента военной контрразведки СБУ.

Отметим, что водные дроны были изготовлены в результате совместного сбора средств с UNITED24, monobank, Олегом Гороховским, Сергеем Стерненко и Игорем Лаченом в феврале этого года.

Напомним, россияне пытаются усилить свои позиции во временно оккупированном Крыму. Также военный эксперт рассказал, как навсегда уничтожить Крымский мост.

СБУ Одесса война Крым Крымский мост дроны

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