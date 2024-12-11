В Одеській області затвердили бюджет, подробиці

Колегія ОВА голосує за бюджет. Фото: Олег Кіпер

Колегія Одеської ОВА схвалила бюджет області на наступний рік. Він становитиме близько 4,5 млрд грн. Найбільше коштів спрямують на соціальні потреби. На другому місці — підтримка Сил оборони і відновлення зруйнованої ворогом інфраструктури.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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За його словами, 80% бюджету скерують на підтримку медицини, освіти й соціальної сфери. Зокрема, на програму "Здоров'я Одещини" заклали 313,4 млн грн, на програму підтримки ветеранів — 20 млн, на соціальний захист населення — понад 41 млн,

На потреби військових та відновлення постраждалих об'єктів витратять 500 млн грн.

Серед основних напрямків:

посилення ППО для захисту портів;

збільшення пропускної спроможності траси Одеса-Рені й облаштування ділянки Маяки-Удобне;

реконструкція КПП "Старокозаче" та "Великоплоске";

добудова мосту через Сухий лиман;

будівництво дороги в обхід Паланки;

побудова лінії електропередач Новоодеська-Арциз;

реконструкція обласної лікарні.

"У 2025 році пріоритетом залишається реалізація державних програм "єОселя" та "Доступні кредити 5-7-9", аби забезпечити власним житлом наших громадян. Також за програмою Одеської ОВА продовжуватиме реалізовуватися програма компенсації 3% річних за іпотечними кредитами для бійців сил оборони", — зазначив Олег Кіпер.

Нагадаємо, в Одесі затвердили бюджет міста на 2025 рік. Також ми повідомляли про видатки бюджету Києва цього року.