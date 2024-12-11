В Одеській області затвердили бюджет, подробиці

Бюджет Одещини наступного року 4,5 млрд — куди підуть гроші
Колегія Одеської ОВА схвалила бюджет області на наступний рік. Він становитиме близько 4,5 млрд грн. Найбільше коштів спрямують на соціальні потреби. На другому місці — підтримка Сил оборони і відновлення зруйнованої ворогом інфраструктури.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Пріоритети бюджету
За його словами, 80% бюджету скерують на підтримку медицини, освіти й соціальної сфери. Зокрема, на програму "Здоров'я Одещини" заклали 313,4 млн грн, на програму підтримки ветеранів — 20 млн, на соціальний захист населення — понад 41 млн,
На потреби військових та відновлення постраждалих об'єктів витратять 500 млн грн.
Серед основних напрямків:
- посилення ППО для захисту портів;
- збільшення пропускної спроможності траси Одеса-Рені й облаштування ділянки Маяки-Удобне;
- реконструкція КПП "Старокозаче" та "Великоплоске";
- добудова мосту через Сухий лиман;
- будівництво дороги в обхід Паланки;
- побудова лінії електропередач Новоодеська-Арциз;
- реконструкція обласної лікарні.
"У 2025 році пріоритетом залишається реалізація державних програм "єОселя" та "Доступні кредити 5-7-9", аби забезпечити власним житлом наших громадян. Також за програмою Одеської ОВА продовжуватиме реалізовуватися програма компенсації 3% річних за іпотечними кредитами для бійців сил оборони", — зазначив Олег Кіпер.
Нагадаємо, в Одесі затвердили бюджет міста на 2025 рік. Також ми повідомляли про видатки бюджету Києва цього року.
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