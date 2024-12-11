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Бюджет Одещини наступного року 4,5 млрд — куди підуть гроші

11 грудня 2024 12:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одеській області затвердили бюджет, подробиці
Колегія ОВА голосує за бюджет. Фото: Олег Кіпер
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Колегія Одеської ОВА схвалила бюджет області на наступний рік. Він становитиме близько 4,5 млрд грн. Найбільше коштів спрямують на соціальні потреби. На другому місці — підтримка Сил оборони і відновлення зруйнованої ворогом інфраструктури.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Пріоритети бюджету

За його словами, 80% бюджету скерують на підтримку медицини, освіти й соціальної сфери. Зокрема, на програму "Здоров'я Одещини" заклали 313,4 млн грн, на програму підтримки ветеранів — 20 млн, на соціальний захист населення — понад 41 млн,

На потреби військових та відновлення постраждалих об'єктів витратять 500 млн грн. 

Серед основних напрямків:

  • посилення ППО для захисту портів;
  • збільшення пропускної спроможності траси Одеса-Рені й облаштування ділянки Маяки-Удобне;
  • реконструкція КПП "Старокозаче" та "Великоплоске";
  • добудова мосту через Сухий лиман;
  • будівництво дороги в обхід Паланки;
  • побудова лінії електропередач Новоодеська-Арциз;
  • реконструкція обласної лікарні. 

"У 2025 році пріоритетом залишається реалізація державних програм "єОселя" та "Доступні кредити 5-7-9", аби забезпечити власним житлом наших громадян. Також за програмою Одеської ОВА продовжуватиме реалізовуватися програма компенсації 3% річних за іпотечними кредитами для бійців сил оборони", — зазначив Олег Кіпер.

Нагадаємо, в Одесі затвердили бюджет міста на 2025 рік. Також ми повідомляли про видатки бюджету Києва цього року.

гроші Одеська область Одеська ОДА бюджет Олег Кіпер

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