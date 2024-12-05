В Одесі прийняли бюджет на 2025 рік, інфографіка

Гроші. Фото: Новини.LIVE

Депутати Одеської міськради проголосували за бюджет міста на наступний рік. За їхніми підрахунками, доходи громади становитимуть 12,1 млрд грн, а видатки — 11,9 млрд грн. Головною статтею витрат стане забезпечення соціальних програм.

Таке рішення ухвалила сесія Одеської міської ради 4 грудня.

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Звідки гроші

Згідно з документом, очікувані надходження до бюджету міста збільшилися на 400 млн грн порівняно з минулим роком. Здебільшого йдеться про доходи загального фонду. Це, передовсім, податок на доходи фізичних осіб, податок на майно, акцизний податок, туристичний збір і плата за паркування.

Структура бюджету. Фото: мерія Одеси

Як витратять

Понад 40% видатків (4,7 млрд грн) спрямують на освіту, соцзабезпечення, охорону здоров'я, а також на культуру і спорт. Наприклад, на програми соціального захисту планують витратити більше 1 млрд грн, що майже на 80 млн більше, ніж торік. Гроші розподілять наступним чином:

допомога вразливим верствам населення — майже 590 млн грн;

програма "Ветеран Одеси" — 156 млн грн;

програма "Незламна Одеса" — 95 млн;

програма "Рівність" — майже 12 млн грн;

інші програми — 23 млн грн.

Витрати бюджету. Фото: мерія Одеси

Майже пів мільярда виділять комунальному підприємству "Теплопостачання міста Одеси" на погашення боргів. Ще 740 млн грн отримає КП "Одесміськелектротранс", для виплати зарплати працівників та оплату електроенергії.

Також 15 млн грн скерують на придбання обладнання для частин тероборони, а 92 млн грн — на відновлення зруйнованих росіянами житлових будинків.

Нагадаємо, в Одесі збільшили граничну суму допомоги містянам, чиє житло зруйновано через обстріли РФ. Також у місті хочуть виділити 2 млн грн на створення колл-центру для управління реклами.