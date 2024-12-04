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В Одесі хочуть витратити 2 млн на сумнівний проєкт — деталі

4 грудня 2024 10:27
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі хочуть створити колл-центр управління реклами за 2 млн
Працівники колл-центру. Фото: ілюстративне/freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В управлінні реклами Одеської міськради планують створити колл-центр. На його утримання з міського бюджету хочуть виділити 2,4 млн грн. Депутати сумніваються у доцільності таких витрат.

Про це йшлося на засіданні комісії з питань планування, бюджету і фінансів Одеської міськради.

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У депутатів виникли питання, наскільки взагалі необхідна рекламникам власна "гаряча лінія". Адже сфера їхньої діяльності доволі специфічна, а необхідна сума досить значна.

"Я розумію, коли питання каналізації, даху, аварійних ситуацій, це розумно, коли є номер, і людина може звернутися. А тут такі вузькі сфери. Далеко не кожна людина буде користуватися цим напрямком", — зазначив голова комісії Олексій Потапський.  

Начальник управління реклами Ігор Слюсаренко відповів, що розрахунки зробили спеціалісти департаменту інформації та цифрових рішень. А колл-центр потрібен, бо співробітникам установи доводиться приймати дзвінки на "різні телефони".

"Зараз дуже багато дзвінків до управління реклами, це дійсно так. Дзвінки приходять на різні телефони — від мобільного до стаціонарного. На мій погляд, це (створення колл-центру — Ред.) — розумна ідея. Як воно себе покаже — будемо дивитися", — сказав він.

Втім, депутатів ця промова не переконала. Зрештою, проєкт рішення відправили на доопрацювання.

Нагадаємо, наступного року на зарплати чиновникам Одеської мерії виділять 1 млрд грн. Це вдвічі більше, ніж цього року. Також у Миколаєві депутати витратять майже 8 млн грн на висвітлення своєї діяльності на телебаченні та онлайн

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