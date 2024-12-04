В Одессе хотят создать колл-центр управления рекламы за 2 млн

Работники колл-центра. Фото: иллюстративное/freepik

В управлении рекламы Одесского горсовета планируется создать колл-центр. На его содержание из городского бюджета хотят выделить 2,4 млн грн. Депутаты сомневаются в целесообразности таких расходов.

Об этом шла речь на заседании комиссии по планированию, бюджету и финансам Одесского горсовета.

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Слишком много звонков

У депутатов возникли вопросы, насколько вообще необходима рекламщикам собственная "горячая линия". Ведь сфера их деятельности достаточно специфична, а необходимая сумма довольно значительна.

"Я понимаю, когда вопросы канализации, крыши, аварийных ситуаций, это разумно, когда есть номер, и человек может обратиться. А здесь такие узкие сферы. Далеко не каждый человек будет пользоваться этим направлением", — отметил глава комиссии Алексей Потапский.

Начальник управления рекламы Игорь Слюсаренко ответил, что расчет сделали специалисты департамента информации и цифровых решений. А колл-центр нужен, потому что сотрудникам учреждения приходится принимать звонки на "разные телефоны".

"Сейчас очень много звонков в управление рекламы, это действительно так. Звонки приходят на разные телефоны — от мобильного до стационарного. На мой взгляд, это (создание колл-центра — Ред.) — разумная идея. Как оно себя покажет — будем смотреть" , — сказал он.

Впрочем, депутатов эта речь не убедила. В конце концов, проект решения был отправлен на доработку.

Напомним, в следующем году на зарплаты чиновникам Одесской мэрии будет выделено 1 млрд грн. Это вдвое больше, чем в нынешнем году. Также в Николаеве депутаты потратят почти 8 млн грн на освещение своей деятельности на телевидении и онлайн