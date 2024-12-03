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На зарплати одеських чиновників виділять 1 млрд грн у 2025 році

3 грудня 2024 18:21
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі суттєво зростуть зарплати чиновників, наскільки
Одеські чиновники. Фото: ілюстративне/Геннадій Труханов
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Наступного року в Одесі значно збільшать видатки на утримання органів місцевого самоврядування. Зокрема, йдеться про зарплати чиновникам. На ці потреби у бюджеті міста закладено понад 1 млрд грн.

Про це йдеться у дослідженні організації "Зелений лист".

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За даними активістів, у бюджеті 2025 року на утримання виконавчих органів міськради запланували витратити 1,4 млрд грн. Найбільша частка — 244 млн грн — піде на потреби департаменту праці та соціальної політики. На зарплати працівникам виконавчих органів у бюджеті закладено 1,07 млрд грн. Це вдвічі більше, ніж цього року.

"На нашу думку, влада міста фактично купує лояльність своїх працівників високими зарплатами за рахунок коштів бюджету міста Одеси, тобто за кошти одеситів та таким чином банально готується до виборів. Але на це пішло додаткових майже 600 млн грн., які можна було б витратити з набагато більшою користю для міста", — зазначили у "Зеленому листі".

Нагадаємо, у Миколаєві депутати виділили майже 8 млн грн на створення телесюжетів про себе. Також ми повідомляли, чому сільрада на Одещині не може ухвалити бюджет на наступний рік.

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