В Одессе существенно возрастут зарплаты чиновников, насколько

Одесские чиновники Фото: иллюстративное/Геннадий Труханов

В следующем году в Одессе значительно увеличат расходы на содержание органов местного самоуправления. В частности, речь идет о зарплатах чиновникам. На эти нужды в бюджете города заложено более 1 млрд. грн.

Об этом говорится в исследовании организации"Зеленый лист".

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По данным активистов, в бюджете 2025 на содержание исполнительных органов горсовета запланировали потратить 1,4 млрд грн. Наибольшая часть — 244 млн грн — пойдет на нужды департамента труда и социальной политики. На зарплаты работникам исполнительных органов в бюджете заложено 1,07 млрд. грн. Это вдвое больше, чем в нынешнем году.

"По нашему мнению, власти города фактически покупают лояльность своих работников высокими зарплатами за счет средств бюджета города Одессы, то есть за средства одесситов и таким образом банально готовятся к выборам. Но на это ушло дополнительных почти 600 млн грн, которые можно было бы потратить с гораздо большей пользой для города", — отметили в "Зеленом листе".

Напомним, в Николаеве депутаты выделили почти 8 млн. грн на создание телесюжетов о себе. Также мы сообщали, почему сельсовет в Одесской области не может принять бюджет на следующий год.