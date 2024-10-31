У Миколаєві виділять 8 млн на сюжети про міськраду

Депутати Миколаївської міськради. Фото: НікВісті

Депутати Миколаївської міської ради продовжили на 2025 рік програму розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста. Йдеться про висвітлення діяльності місцевого самоврядування. На це планують витратити 7,7 млн грн.

Таке рішення ухвалила сесія Миколаївської міськради.

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Згідно з документом, 6,2 млн грн витратять на висвітлення роботи мерії на телебаченні та в інтернеті. Зокрема, планують створити 750 телесюжетів й 260 публікацій на сайтах. На прямі трансляції сесій міськради і засідань комісії виділять 144 тис. грн. Ще 1,4 млн грн скерують на публікації у друкованих виданнях.

У рішенні зазначається, що бюджет програми орієнтовний, тобто при ухваленні кошторису міста на наступний рік, сума може змінитися.

Зауважимо, що у цьому році на реалізацію програми виділяли 7,1 млн грн.

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