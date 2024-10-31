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У Миколаєві депутати виділили майже 8 млн на телесюжети про себе

31 жовтня 2024 09:54
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
У Миколаєві виділять 8 млн на сюжети про міськраду
Депутати Миколаївської міськради. Фото: НікВісті
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Депутати Миколаївської міської ради продовжили на 2025 рік програму розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста. Йдеться про висвітлення діяльності місцевого самоврядування. На це планують витратити 7,7 млн грн. 

Таке рішення ухвалила сесія Миколаївської міськради.

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Згідно з документом, 6,2 млн грн витратять на висвітлення роботи мерії на телебаченні та в інтернеті. Зокрема, планують створити 750 телесюжетів й 260 публікацій на сайтах. На прямі трансляції сесій міськради і засідань комісії виділять 144 тис. грн. Ще 1,4 млн грн скерують на публікації у друкованих виданнях. 

У рішенні зазначається, що бюджет програми орієнтовний, тобто при ухваленні кошторису міста на наступний рік, сума може змінитися. 

Зауважимо, що у цьому році на реалізацію програми виділяли 7,1 млн грн. 

Нагадаємо, у Березівці Одеської області закуповують солодощі для подарунків школярам на пів мільйона гривень. Також стало відомо, скільки коштів зекономила Одещина на недоречних тендерах.

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