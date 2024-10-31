В Николаеве выделят 8 млн на сюжеты о горсовете

Депутаты Николаевского горсовета. Фото: НикВести

Депутаты Николаевского городского совета продлили на 2025 год программу развития информационно-коммуникативной сферы города. Речь идет об освещении деятельности местного самоуправления. На это планируют потратить 7,7 млн грн.

Такое решение приняла сессия Николаевского горсовета.

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Согласно документу, 6,2 млн грн потратят на освещение работы мэрии по телевидению и в интернете. В частности, планируется создать 750 телесюжетов и 260 публикаций на сайтах. На прямые трансляции сессий горсовета и заседаний комиссии будет выделено 144 тыс. грн. Еще 1,4 млн грн направят на публикации в печатных изданиях.

В решении отмечается, что бюджет программы ориентировочный, то есть при принятии сметы города на следующий год сумма может измениться.

Отметим, что в этом году на реализацию программы выделяли 7,1 млн грн.

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