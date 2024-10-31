В Николаеве выделят 8 млн на сюжеты о горсовете

В Николаеве депутаты выделили почти 8 млн на телесюжеты о себе
Депутаты Николаевского городского совета продлили на 2025 год программу развития информационно-коммуникативной сферы города. Речь идет об освещении деятельности местного самоуправления. На это планируют потратить 7,7 млн грн.
Такое решение приняла сессия Николаевского горсовета.
Куда направят деньги
Согласно документу, 6,2 млн грн потратят на освещение работы мэрии по телевидению и в интернете. В частности, планируется создать 750 телесюжетов и 260 публикаций на сайтах. На прямые трансляции сессий горсовета и заседаний комиссии будет выделено 144 тыс. грн. Еще 1,4 млн грн направят на публикации в печатных изданиях.
В решении отмечается, что бюджет программы ориентировочный, то есть при принятии сметы города на следующий год сумма может измениться.
Отметим, что в этом году на реализацию программы выделяли 7,1 млн грн.
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