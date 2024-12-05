В Одессе приняли бюджет на 2025 год, инфографика

Деньги. Фото: Новини.LIVE

Депутаты Одесского горсовета проголосовали за бюджет города на следующий год. По их подсчетам, доходы громады составят 12,1 млрд грн, а расходы — 11,9 млрд грн. Главной статьей расходов станет обеспечение социальных программ.

Такое решение приняла сессия Одесского городского совета 4 декабря.

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Согласно документу, ожидаемые поступления в бюджет города увеличились на 400 млн грн по сравнению с прошлым годом. В основном речь идет о доходах общего фонда. Это прежде всего налог на доходы физических лиц, налог на имущество, акцизный налог, туристический сбор и плата за парковку.

Структура бюджета. Фото: мэрия Одессы

Как потратят

Более 40% расходов (4,7 млрд грн) будут направлены на образование, соцобеспечение, здравоохранение, а также на культуру и спорт. Например, на программы социальной защиты планируют потратить более 1 млрд грн, что почти на 80 млн больше, чем в прошлом году. Деньги распределят следующим образом:

помощь уязвимым слоям населения — почти 590 млн грн;

программа "Ветеран Одессы" — 156 млн грн;

программа "Несокрушимая Одесса" — 95 млн;

программа "Равенство" — почти 12 млн грн;

другие программы — 23 млн грн.

Расходы бюджета. Фото: мэрия Одессы

Почти полмиллиарда выделят коммунальному предприятию "Теплоснабжение города Одессы" на погашение долгов. Еще 740 млн грн получит КП "Одесгорэлектротранс" для выплаты зарплаты работников и оплату электроэнергии.

Также 15 млн грн направят на приобретение оборудования для частей терробороны, а 92 млн грн — на восстановление разрушенных россиянами жилых домов.

Напомним, в Одессе увеличили предельную сумму помощи горожанам, чье жилье разрушено из-за обстрелов РФ. Также в городе хотят выделить 2 млн грн на создание колл-центра для управления рекламы.