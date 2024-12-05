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Зруйноване житло — одесити отримають компенсацію по-новому

5 грудня 2024 10:29
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Скільки заплатять одеситам, чиє житло зруйновано через війну
Будинок, пошкоджений внаслідок обстрілу. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Одеська міськрада збільшила граничну суму матеріальної допомоги мешканцям міста, житло яких було зруйновано або пошкоджено через російські атаки. Розмір виплат збільшили майже в чотири рази.

Таке рішення ухвалили на сесії Одеської міськради 4 грудня.

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Що вирішили

Раніше гранична сума допомоги складала трохи більше 100 тис. грн. Тепер її вирішили підняти до 438 тис. грн. Зазначимо, що йдеться саме про виплати з міського бюджету, а не про державну програму "єВідновлення".

"Всі ми бачили трагедію 14 листопада, коли постраждало багато приватних будинків. На сьогодні вона (гранична сума допомоги — Ред.) збільшена до 150 прожиткових мінімумів, тобто складає 438 тис. грн. Також хочеться закцентувати, що це саме допомога з міського бюджету, тому що є ще державна програма "єВідновлення", але, на жаль, не всі їй можуть скористатися", — зазначила депутатка міськради Тетяна Плаксій. 

Нагадаємо, одесити, які не мають документів про власність на житло, не зможуть отримати компенсації за будинки, постраждалі від обстрілів. Також ми повідомляли, що за час повномасштабної війни місто відшкодувало збитки 119 власникам житла.

Одеса гроші житло компенсація Новини Одеси будинок

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