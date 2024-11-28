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Одеситам відмовляють у компенсації за зруйноване житло — чому

28 листопада 2024 14:32
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Скільки заплатили одеситам за зруйноване РФ житло
Пошкоджений росіянами будинок. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одесі ухвалили рішення про виплату відшкодування містянам, чиє житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок російським обстрілів. Втім, компенсацію отримають не всі.

Про це йшлося на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради у четвер, 28 листопада. 

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Що вирішили

Виконком розглянув 29 проєктів рішень про надання компенсації за пошкоджену нерухомість. На ці потреби скерували понад 1,1 млн грн. Але сімом заявникам відмовили. Зазначимо, що причини відмови виконком не озвучує. Втім, у претендента є право оскаржити рішення в адміністративному суді.

Ще 5,7 млн грн місто виплатить трьом власникам повністю зруйнованого житла. Водночас відмову отримали вісім заявників. 

Усього за весь час повномасштабної війни мерія отримала 247 заяв, з яких задовольнила 119.

Нагадаємо, одесити, які фактично проживають у пошкодженому або зруйнованому житлі, але не мають правовстановлюючих документів, не зможуть отримати компенсації. Також ми писали про те, скільки грошей виділять на ремонт постраждалих від російських обстрілів будинків в Одесі.

Одеса гроші житло компенсація Новини Одеси будинок

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