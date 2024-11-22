Частина одеситів не отримає гроші за зруйноване росіянами житло — кого торкнеться

Зруйнований росіянами будинок. Фото: Новини.LIVE

Закон гарантує грошову компенсацію власникам житла, пошкодженого внаслідок російських обстрілів. Але частина одеситів, які фактично проживають у будинках, але не мають правовстановлюючих документів, кошти не отримають.

Про це стало відомо на позачерговій сесії Одеської міської ради у п'ятницю, 22 листопада.

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Будинки є, документів немає

Депутати зазначили, що під час ракетних обстрілів Одеси постраждали житлові будинки, розташовані вздовж залізничної колії. Їх збудували ще за радянських часів. У мешканців є документи на підключення до інженерних мереж, зареєстроване місце проживання, але не оформлено право власності. Через це вони не можуть претендувати на участь у програмі "єВідновлення".

Сесія міськради звернулася до Кабінету міністрів з проханням врегулювати цю ситуацію.

"Одеська міська рада звертається з проханням вирішити зазначену проблему шляхом запровадження механізму компенсації за житло мешканцям, які не мають правовстановлюючих документів на житло (нерухомість), але так само потребують захисту від наслідків збройної агресії", — сказано у зверненні.

Нагадаємо, в Одесі виділять 30 млн грн на ремонт будинків, пошкоджених через російські обстріли міста. Також в Одеській області оголосили черговий тендер на відновлення зруйнованої росіянами багатоповерхівки у Сергіївці.