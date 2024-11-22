В Одесі виділили кошти на консервацію будинків, пошкоджених під час обстрілів — скільки

Пошкоджений внаслідок російської атаки будинок. Фото: Новини.LIVE

Одеська міськрада виділила 30 млн грн на консервацію будинків, постраждалих внаслідок російських ударів по місту. Відповідні зміни внесли до бюджету міста.

Таке рішення ухвалили на позачерговій сесії Одеської міської ради у п'ятницю, 22 листопада.

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Виділені кошти підуть на закупівлю будівельних матеріалів, а також здійснення першочергових консерваційних і протиаварійних заходів.

"Чому саме така сума? Ми звернулися до ЖКСів і оцінили вартість матеріалів для вже пошкоджених будинків і щоби зробити хоча б мінімальний запас", — розповів мер Одеси Геннадій Труханов.

Крім того, депутати призначили ЖКСи ліквідаторами наслідків російських атак. Також всім робітникам, задіяним у роботах, виплачуватимуть одноразову допомогу у розмірі 20 тис. грн кожному. Ці кошти виділять з міської програми надання соціальних послуг.

Геннадій Труханов також зазначив, що внаслідок російських обстрілів у листопаді, за попередніми оцінками, постраждали 192 житлових будинки, з яких 98 багатоповерхових і 94 приватних. Зокрема, у будівлях знищено або пошкоджено 1 тис. кв. м покрівлі й вибито майже 2,5 тис. вікон.

Зазначимо, в Одесі тривають роботи з відновлення будинків, пошкоджених через російські удари. Йдеться, наприклад, про багатоповерхівку на вулиці Академіка Заболотного та ЖК "Люксембург" на вулиці Середній.