Ремонт зруйнованого РФ дому на Заболотного в Одесі — як йдуть роботи

Дах зруйнованого росіянами будинку. Фото: Одеська мерія

На вулиці Академіка Заболотного в Одесі відновлюють багатоповерхівку, що постраждала внаслідок атаки росіян. Будинок лишився без даху і комунікацій.

Про це повідомили в Одеській мерії.

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Що ремонтують

У будинку демонтували зруйновану частину покрівлі й облаштували тимчасове захисне покриття даху. Це дозволило відновити у багатоповерхівці теплопостачання. Також фахівці майже повністю відновили ліфтове приміщення та посилили металеві каркаси. Тривають роботи на покрівлі.

"Проєктом передбачено виконання робіт з відновлення технічних приміщень, горища, машинного відділення, вентиляційних каналів, а також покрівлі цього будинку", — розповів заступник директора департаменту міського господарства Артем Захаров.

Проводить роботи фірма "Пілон Вест". Вартість ремонту оцінили у 4,1 млн грн. Відновлення планують завершити до кінця цього року.

Нагадаємо, росіяни обстріляли Одесу у новорічну ніч на 1 січня 2024 року. Загинув підліток, ще сім людей зазнали поранень. Постраждали три багатоповерхівки, а також приватні будинки і господарські споруди.

Зазначимо, що найважчим ремонтом у мерії називають відновлення житлового комплексу "Люксембург", який постраждав від російської атаки 29 грудня 2023 року. Також триває реконструкція зруйнованої росіянами висотки у Сергіївці на Одещині.