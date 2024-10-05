Відновлення зруйнованої дев’ятиповерхівки у Сергіївці: роботи завершать до кінця року

Дев'ятиповерхівка в Сергіївці. Фото: Служба відновлення та розвитку

Після удару російських ракет по Сергіївці, який зруйнував дев’ятиповерхівку у липні 2022 року, відновлювальні роботи активно тривають. Відбудова будинку має завершитися до кінця 2023 року.

Про це у п'ятницю, 5 жовтня, повідомила пресслужба Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

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Які роботи уже провели

Відновлення будинку розпочалося 1 грудня 2023 року під керівництвом Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області. На цей момент уже відновлено конструкцію зруйнованої секції, зведено стіни та прокладено інженерні мережі.

"Наразі ведуться роботи з тинькування стін та стель у квартирах, монтажу сантехніки та водопровідних мереж. Завершуємо встановлення дверей та фарбування стін, а незабаром розпочнемо фарбування фасаду", — повідомляють представники Служби відновлення.

Завершення відбудови будинку планується до кінця 2024 року, аби мешканці змогли повернутися до своїх домівок.

Будинок в Сергіївці. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

Ремонт всередині будинку в Сергіївці. Фото: Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

Удар по житловому будинку в Сергіївці: що відомо

Житловий будинок у Сергіївці був зруйнований 1 липня 2022 року внаслідок російської ракетної атаки. Того трагічного дня російські військові випустили три ракети типу Х-22, одна з яких влучила в дев’ятиповерхівку, повністю знищивши перший під’їзд та частково пошкодивши два інші. Внаслідок удару загинули мешканці, які проживали з першого по четвертий поверх. Загалом було зруйновано або пошкоджено 106 квартир.

Оздоблювальні роботи будинку. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

Нагадаємо, в Одеській області керівник комунального підприємства, разом зі спільницею та інженером з технагляду підозрюються у розкраданні коштів, виділених на капітальний ремонт дев'ятиповерхівки та шести приватних будинків, постраждалих внаслідок російських обстрілів.

Також ми писали, що на Одещині витратять 84 млн грн на реставрацію школи, яку вже ремонтували у 2021 році.