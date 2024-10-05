Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Дев'ятиповерхівку в Сергіївці відновлять до кінця року — фото arrow

Дев'ятиповерхівку в Сергіївці відновлять до кінця року — фото

5 жовтня 2024 17:48
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відновлення зруйнованої дев’ятиповерхівки у Сергіївці: роботи завершать до кінця року
Дев'ятиповерхівка в Сергіївці. Фото: Служба відновлення та розвитку
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Після удару російських ракет по Сергіївці, який зруйнував дев’ятиповерхівку у липні 2022 року, відновлювальні роботи активно тривають. Відбудова будинку має завершитися до кінця 2023 року.

Про це у п'ятницю, 5 жовтня, повідомила пресслужба Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Читайте також:
Дев'ятиповерхівку в Сергіївці відновлять до кінця року — фото - фото 1
Допис Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області. Фото: скриншот

Які роботи уже провели

Відновлення будинку розпочалося 1 грудня 2023 року під керівництвом Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області. На цей момент уже відновлено конструкцію зруйнованої секції, зведено стіни та прокладено інженерні мережі.

"Наразі ведуться роботи з тинькування стін та стель у квартирах, монтажу сантехніки та водопровідних мереж. Завершуємо встановлення дверей та фарбування стін, а незабаром розпочнемо фарбування фасаду", — повідомляють представники Служби відновлення.

Завершення відбудови будинку планується до кінця 2024 року, аби мешканці змогли повернутися до своїх домівок.

Відновлення будинку в Сергіївці
 Будинок в Сергіївці. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області
Дев'ятиповерхівка в Сергіївці
Ремонт всередині будинку в Сергіївці. Фото: Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

Удар по житловому будинку в Сергіївці: що відомо

Житловий будинок у Сергіївці був зруйнований 1 липня 2022 року внаслідок російської ракетної атаки. Того трагічного дня російські військові випустили три ракети типу Х-22, одна з яких влучила в дев’ятиповерхівку, повністю знищивши перший під’їзд та частково пошкодивши два інші. Внаслідок удару загинули мешканці, які проживали з першого по четвертий поверх. Загалом було зруйновано або пошкоджено 106 квартир. 

Ремонт багатоповерхівки на Одещині
Оздоблювальні роботи будинку. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

Нагадаємо, в Одеській області керівник комунального підприємства, разом зі спільницею та інженером з технагляду підозрюються у розкраданні коштів, виділених на капітальний ремонт дев'ятиповерхівки та шести приватних будинків, постраждалих внаслідок російських обстрілів.

Також ми писали, що на Одещині витратять 84 млн грн на реставрацію школи, яку вже ремонтували у 2021 році.

Одеса ремонт Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси атака

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:59 Синоптики попередили про негоду в Києві завтра

23:59 Шевченко привітав збірну України з бронзовими медалями чемпіонату світу

23:53 Жінка загинула у ДТП через свого сина — як суд покарав винуватця аварії

23:46 По-літньому тепло, але з дощем — прогноз погоди на завтра у Харкові

23:42 Трамп виступив із передвиборчим мітингом у Пенсильванії — фоторепортаж

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

Термінова новина

23:35 У Києві та на Київщині лунають вибухи — що відомо

23:29 Зниження температури та дощ — прогноз погоди на завтра у Львові

Термінова новина

23:20 Окупанти атакують Харків КАБами — повітряна тривога у місті

Термінова новина

23:15 У Києві оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

23:00 Росіяни атакували Суми — є влучання

23:59 Синоптики попередили про негоду в Києві завтра

23:59 Шевченко привітав збірну України з бронзовими медалями чемпіонату світу

23:53 Жінка загинула у ДТП через свого сина — як суд покарав винуватця аварії

23:46 По-літньому тепло, але з дощем — прогноз погоди на завтра у Харкові

23:42 Трамп виступив із передвиборчим мітингом у Пенсильванії — фоторепортаж

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

Термінова новина

23:35 У Києві та на Київщині лунають вибухи — що відомо

23:29 Зниження температури та дощ — прогноз погоди на завтра у Львові

Термінова новина

23:20 Окупанти атакують Харків КАБами — повітряна тривога у місті

Термінова новина

23:15 У Києві оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

23:00 Росіяни атакували Суми — є влучання

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

05:50 В Україні зростають ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС

3 жовтня 2024
Ексклюзив

18:49 Примусово затримали ТЦК — що потрібно знати одеситам

2 жовтня 2024

20:43 Шанси і конкуренти Зеленського — що не так з інформацією про вибори в Україні

18:43 Знести чи залишити — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

1 жовтня 2024

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

Text

15:23 Українські снайпери показали, як знищували штурмові загони росіян на Харківщині

5 жовтня 2024
Text

15:11 Гончаренко прокоментував корупційний скандал з головою Хмельницької МСЕК

Text

13:26 Збентежені та шоковані — як реагують українські зірки на скандал з P. Diddy

Text

12:42 Камалія розповіла, хто і чому відмовив її підписати контракт із ЗСУ

Text

00:05 Військовий відповів, до яких наслідків призведе масове СЗЧ на Донбасі

4 жовтня 2024
Text

21:30 Полковник ДПСУ поділився подробицями перебування у російському полоні — ексклюзив Вечір.LIVE

Text

18:45 Зменшення зарплат заднім числом суперечить Конституції, — нардеп

Text

17:50 Вибух російського дрона у Білорусі та нові правила мобілізації — ефір Вечір.LIVE

Text

17:08 В НГУ заявили, що ще один день бойових дій дорівнює місяцю розмінувань

Text

16:48 У США відбулися останні передвиборчі дебати — головні новини наживо з Америки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

24 вересня 2024

20:00 Три законні причини для відмови від повістки ТЦК