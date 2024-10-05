Восстановление разрушенной девятиэтажки в Сергеевке: работы завершат до конца года

Девятиэтажка в Сергеевке. Фото: Служба восстановления и развития

После удара российских ракет по Сергеевке, разрушивших девятиэтажку в июле 2022 года, ремонтные работы активно продолжаются. Восстановление дома должно завершиться к концу 2023 года.

Об этом в пятницу, 5 октября, сообщила пресс-служба Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

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Какие работы уже провели

Восстановление дома началось 1 декабря 2023 под руководством Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области. К настоящему моменту уже восстановлена конструкция разрушенной секции, возведены стены и проложены инженерные сети.

"В настоящее время ведутся работы по штукатурке стен и потолков в квартирах, монтажу сантехники и водопроводных сетей. Завершаем установку дверей и покраску стен, а вскоре приступим к покраске фасада", — сообщают представители Службы восстановления.

Завершение восстановления дома планируется до конца 2024 года, чтобы жильцы смогли вернуться в свои дома.

Дом в Сергеевке. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области

Ремонт внутри дома в Сергеевке. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области

Удар по жилому дому в Сергеевке: что известно

Жилой дом в Сергеевке был разрушен 1 июля 2022 года в результате российской ракетной атаки. В тот трагический день российские военные выпустили три ракеты типа Х-22, одна из которых попала в девятиэтажку, полностью уничтожив первый подъезд и частично повредив два других. В результате удара погибли жители, проживавшие с первого по четвертый этаж. В общей сложности было разрушено или повреждено 106 квартир.

Отделочные работы. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области

Напомним, в Одесской области руководитель коммунального предприятия вместе с сообщницей и инженером по технадзору подозреваются в хищении средств, выделенных на капитальный ремонт девятиэтажки и шести частных домов, пострадавших в результате российских обстрелов.

Также мы писали, что в Одесской области потратят 84 млн грн на реставрацию школы, которую уже ремонтировали в 2021 году.