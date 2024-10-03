Вкрали гроші на відновлення — на Одещині судитимуть посадовців

Поліцейські на місці руйнувань. Фото: поліція Одещини

В Одеській області на лаву підсудних відправили керівника комунального підприємства, його спільницю та інженера з технагляду. Їх обвинувачують у розкраданні коштів, виділених на капітальний ремонт дев'ятиповерхівки та шести приватних будинків, постраждалих внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у четвер, 3 жовтня.

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За даними слідства, схему організував селищний голова. До неї він залучив керівника КП, яке мало займатися відновленням будинків, а також підконтрольну приватну фірму та інженера з технагляду.

Спільники формально провели інспекцію й підписали офіційні документи, вказавши там невиконані роботи й завищені ціни на буцімто використані матеріали. Через це бюджет втратив 1,4 млн грн. Гроші учасники групи поділили між собою.

Крім того, керівник КП оформив на роботу 12 фіктивних працівників, яких для нього знайшла знайома. Понад 1 млн грн зарплати та інших виплат неіснуючим робітникам учасники схеми також привласнили собі.

Що загрожує чиновникам

Вже колишньому директору КП, його спільниці та інженеру висунули обвинувачення у розтраті майна та службовому підробленні. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з забороною права обіймати певні посади на 3 роки і з конфіскацією майна. Комунальник та його знайома наразі на волі, адже сплатили заставу. Інженер перебуває під домашнім арештом.

Ексголова селищної ради та керівник фірми-підрядника оголошені у розшук.

За даними Новини.LIVE, йдеться про селищного голову Сергіївки Анатолія Чередниченка, директора КП "Курорт-сервіс" Андрія Дроботенка та керівника фірми-підрядника Дмитра Пєнова.

Нагадаємо, російські війська обстріляли Сергіївку у ніч проти 1 липня 2022 року. Ракети знищили базу відпочинку й пошкодили дев'ятиповерховий будинок. Загинула 21 людина.

Нагадаємо також, що в Одеській області створили телефон гарячої лінії, за яким можна повідомляти про корупцію у лікарнях.

Раніше правоохоронці розкрили схему хабарництва в Одеській морській академії.