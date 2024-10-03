Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині вкрали 1,4 млн грн на відбудові зруйнованих будинків — деталі arrow

На Одещині вкрали 1,4 млн грн на відбудові зруйнованих будинків — деталі

3 жовтня 2024 11:27
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Вкрали гроші на відновлення — на Одещині судитимуть посадовців
Поліцейські на місці руйнувань. Фото: поліція Одещини
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одеській області на лаву підсудних відправили керівника комунального підприємства, його спільницю та інженера з технагляду. Їх обвинувачують у розкраданні коштів, виділених на капітальний ремонт дев'ятиповерхівки та шести приватних будинків, постраждалих внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у четвер, 3 жовтня.

Читайте також:

Наживалися на відбудові

За даними слідства, схему організував селищний голова. До неї він залучив керівника КП, яке мало займатися відновленням будинків, а також підконтрольну приватну фірму та інженера з технагляду. 

Спільники формально провели інспекцію й підписали офіційні документи, вказавши там невиконані роботи й завищені ціни на буцімто використані матеріали. Через це бюджет втратив 1,4 млн грн. Гроші учасники групи поділили між собою. 

Крім того, керівник КП оформив на роботу 12 фіктивних працівників, яких для нього знайшла знайома. Понад 1 млн грн зарплати та інших виплат неіснуючим робітникам учасники схеми також привласнили собі. 

Що загрожує чиновникам

Вже колишньому директору КП, його спільниці та інженеру висунули обвинувачення у розтраті майна та службовому підробленні. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з забороною права обіймати певні посади на 3 роки і з конфіскацією майна. Комунальник та його знайома наразі на волі, адже сплатили заставу. Інженер перебуває під домашнім арештом.   

Ексголова селищної ради та керівник фірми-підрядника оголошені у розшук. 

За даними Новини.LIVE, йдеться про селищного голову Сергіївки Анатолія Чередниченка, директора КП "Курорт-сервіс" Андрія Дроботенка та керівника фірми-підрядника Дмитра Пєнова.

Нагадаємо, російські війська обстріляли Сергіївку у ніч проти 1 липня 2022 року. Ракети знищили базу відпочинку й пошкодили дев'ятиповерховий будинок. Загинула 21 людина.

Нагадаємо також, що в Одеській області створили телефон гарячої лінії, за яким можна повідомляти про корупцію у лікарнях.

Раніше правоохоронці розкрили схему хабарництва в Одеській морській академії.

суд корупція Одеська область обстріли Одеська ОДА відновлення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:40 Податки "заднім числом" — чому українці отримають менші зарплати за жовтень

11:36 У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок авіаудару по п'ятиповерхівці

11:35 СБУ затримала колаборанта, який коригував удари росіян по Україні

11:31 Шовковський пояснив, як Динамо збирається набрати очки у матчі з Гоффенгаймом

Text

11:28 Які політичні маніпуляції застосовує Польща перед виборами — деталі від нардепки

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

11:27 На Одещині вкрали 1,4 млн грн на відбудові зруйнованих будинків — деталі

11:23 Чого очікувати від нових спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:13 Допомога на дітей із багатодітних родин — суми виплат і список документів

11:04 Київ знову затягнуло пилом — яка ситуація з повітрям у столиці

10:51 НБУ готує зміни в розрахунку офіційного курсу гривні до інших валют

11:40 Податки "заднім числом" — чому українці отримають менші зарплати за жовтень

11:36 У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок авіаудару по п'ятиповерхівці

11:35 СБУ затримала колаборанта, який коригував удари росіян по Україні

11:31 Шовковський пояснив, як Динамо збирається набрати очки у матчі з Гоффенгаймом

11:27 На Одещині вкрали 1,4 млн грн на відбудові зруйнованих будинків — деталі

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

11:23 Чого очікувати від нових спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:13 Допомога на дітей із багатодітних родин — суми виплат і список документів

11:04 Київ знову затягнуло пилом — яка ситуація з повітрям у столиці

10:51 НБУ готує зміни в розрахунку офіційного курсу гривні до інших валют

10:49 У Держдепі США відреагували на страту 16 українських військовополонених

20:43 Шанси і конкуренти Зеленського — що не так з інформацією про вибори в Україні

18:43 Знести чи залишити — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

1 жовтня 2024

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

06:40 Ціни на латунь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Новина з фото

06:29 Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

06:15 Від полону до міжнародних майданчиків — інтервʼю з захисником Азовсталі

30 вересня 2024

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

Text

11:28 Які політичні маніпуляції застосовує Польща перед виборами — деталі від нардепки

Text

08:00 Вихід ЗСУ з Вугледару та кадрові ротації в українській розвідці — ефір Ранок.LIVE

2 жовтня 2024
Text

22:11 Експерт пояснив, що стало причиною втрати Вугледару та чим це загрожує

Text

17:50 Моторошна страта 16 військових ЗСУ та важлива заява США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:15 Вартість електроенергії для населення зросте — скільки доведеться платити

Text

13:42 У ЗСУ пояснили, чому важливо було звільнити агрегатний завод у Вовчанську

Text

13:38 У Польщі політики не розуміють, чому Сікорський говорить про Волинську трагедію

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

13:00 Пастка у Вугледарі та власне виробництво зброї в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:19 У Раді повідомили, чи закладено у новому держбюджеті кошти на розвиток АЕС

Text

10:23 Нардеп розкритикував збільшення видатків на чиновників у держбюджеті

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня