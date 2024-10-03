Украли деньги на восстановление — в Одесской области будут судить чиновников

Полицейские находятся на месте разрушений. Фото: полиция Одесчины

В Одесской области на скамью подсудимых отправили руководителя коммунального предприятия, его сообщницу и инженера по технадзору. Их обвиняют в хищении средств, выделенных на капитальный ремонт девятиэтажки и шести частных домов, пострадавших в результате российских обстрелов.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в четверг, 3 октября.

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Наживались на восстановлении

По данным следствия, схему организовал поселковый голова. К ней он привлек руководителя КП, которое должно заниматься восстановлением домов, а также подконтрольную частную фирму и инженера по технадзору.

Сообщники формально провели инспекцию и подписали официальные документы, указав там невыполненные работы и завышенные цены на использованные материалы. Из-за этого бюджет потерял 1,4 млн грн. Деньги участники группы поделили между собой.

Кроме того, руководитель КП оформил на работу 12 фиктивных работников, которых ему нашла знакомая. Более 1 млн грн зарплаты и других выплат несуществующим рабочим участники схемы также присвоили себе.

Что грозит чиновникам

Уже бывшему директору КП, его сообщнице и инженеру предъявили обвинение в растрате имущества и служебном подлоге. Им грозит до 12 лет лишения свободы с запретом права занимать определенные должности на 3 года и с конфискацией имущества. Коммунальщик и его знакомая на свободе, так как оплатили залог. Инженер находится под домашним арестом.

Экс-председатель поселкового совета и руководитель фирмы-подрядчика объявлены в розыск.

По данным Новини.LIVE, речь идет о поселковом главе Сергеевки Анатолии Чередниченко, директоре КП "Курорт-сервис" Андрее Дроботенко и руководителе фирмы-подрядчика Дмитрии Пенове.

Напомним, российские войска обстреляли Сергеевку в ночь на 1 июля 2022 года. Ракеты уничтожили базу отдыха и повредили девятиэтажное здание. Погиб 21 человек.

Напомним также, что в Одесской области был создан телефон горячей линии, по которому можно сообщать о коррупции в больницах.

Ранее правоохранители раскрыли схему взяточничества в Одесской морской академии.