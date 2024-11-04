В Одесі відновлюють ЖК Люксембург — коли завершать

Рятувальники гасять пожежу в будинку після ракетного удару. Фото: Новини.LIVE

В Одесі триває ремонт житлового комплексу "Люксембург" на вулиці Середній, 24, в який у минулому році влучила російська ракета. У мерії розраховують завершити роботи до червня наступного року.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської мерії.

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Найважчі роботи

У міськраді стверджують, що "Люксембург" — один з найважчих об'єктів, постраждалих від російських атак. Ворожий удар завдав значних пошкоджень зовнішніх огороджувальних конструкцій, перегородок, елементів конструктиву. У будинку провели термінові стабілізаційні роботи, які дозволили зупинити подальше руйнування.

Що робиться

Фахівці відновлюють зовнішні конструкції будівлі, внутрішні стіни та перегородки. Крім того, розпочали підготовчі роботи з посилення будівлі та зведення нових конструкцій.

"Після проведеного комплексу відновлювальних і ліквідаційних робіт, було замовлено проєкт в Одеської державної академії будівництва та архітектури. Проведено експертизу цього проєкту та розпочато роботи з відновлення", — зазначив заступник директора департаменту міського господарства Одеської міської ради Артем Захаров.

Зазначимо, з бюджету міста на ліквідацію наслідків атаки та ідновлення будинку виділили 42 млн грн. Ремонтом займається компанія "Стікон".

Нагадаємо, російська ракета вдарила у житловий комплекс "Люксембург" вранці 29 грудня 2023 року. Ракета вибухнула всередині будівлі, на третьому поверсі. Загинули троє людей, п'ятнадцять мешканців отримали поранення.

Нагадаємо, в Одесі консервують будинок, який влітку двічі горів за два тижні. Також стало відомо, коли відновлять зруйновану росіянами багатоповерхівку у Сергіївці.