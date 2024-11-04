В Одессе восстанавливают ЖК Люксембург — когда завершат

Спасатели тушат пожар в доме после ракетного удара. Фото: Новини.LIVE

В Одессе идет ремонт жилого комплекса "Люксембург" на улице Средней, 24, в который в прошлом году попала российская ракета. В мэрии рассчитывают завершить работы к июню следующего года.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской мэрии.

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Самые тяжелые работы

В горсовете утверждают, что "Люксембург" — один из самых тяжелых объектов, пострадавших от российских атак. Вражеский удар нанес значительные повреждения внешним ограждающим конструкциям, перегородкам, элементам конструктива. В доме провели срочные стабилизационные работы, позволившие остановить дальнейшее разрушение.

Что делается

Специалисты восстанавливают внешние конструкции строения, внутренние стены и перегородки. Кроме того, приступили к подготовительным работам по усилению здания и возведению новых конструкций.

"После проведенного комплекса восстановительных и ликвидационных работ, был заказан проект в Одесской государственной академии строительства и архитектуры. Проведена экспертиза этого проекта и начаты работы по восстановлению", — отметил заместитель директора департамента городского хозяйства Одесского городского совета Артем Захаров.

Отметим, из бюджета города на ликвидацию последствий атаки и восстановления дома было выделено 42 млн грн. Ремонтом занимается компания "Стикон".

Напомним, российская ракета ударила в жилищный комплекс "Люксембург" утром 29 декабря 2023 года. Ракета разразилась внутри здания, на третьем этаже. Погибли три человека, пятнадцать жителей получили ранения.

Напомним, в Одессе консервируют дом, который летом дважды горел через две недели. Также стало известно, когда восстановят разрушенную россиянами многоэтажку в Сергеевке.