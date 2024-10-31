В Одесі консервують будинок, який двічі горів

Мер Одеси Геннадій Труханов на місці протиаварійних робіт. Фото: Одеська мерія

У будинку на вулиці Софіївській, 6, який цього літа пережив дві пожежі, тривають протиаварійні роботи. Міським службам допомагають благодійники, але зробити ще треба багато.

Про це повідомили в Одеській мерії.

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Що зробили

У міськраді розповіли, що у будинку завершили облаштування армопоясу для зв'язування стін. Крім того, встановили покрівлю над найбільш пошкодженою частиною будівлі.

Працювати швидше дозволяє допомога благодійних і громадських організацій, які надають будматеріали. Зокрема, йдеться про благодійний фонд "Ранок відродження", ГО "Десяте квітня" й Управління верховного комісара ООН зі справ біженців.

Що треба зробити

До зими місто має встигнути облаштувати перекриття між новим дахом і квартирами, відновити вікна, повернути у будівлю опалення, а також відремонтувати сходові марші в одному з під'їздів.

У мерії зазначають, що бюджетні процедури вимагають багато часу, адже будинок є пам'яткою архітектури.

Трагічні пожежі

Перша пожежа у будинку на Софіївській, 6 сталася 30 липня. За повідомленням ДСНС, скоріше за все, причиною загоряння став аварійний режим роботи електрообладнання у ділянці електричного щитка.

Рятувальники працювали дві години, троє з них — двоє працівників ДСНС та волонтер Асоціації добровільних пожежників — отримали травми. Один з постраждалих, помічник начальника чергової зміни оперативно-координаційного центра Володимир Александрюк, отримав опіки 75% тіла і помер у лікарні.

Через два тижні, 14 серпня, будинок зайнявся вдруге. Через необережне поводження з вогнем спалахнула пожежа на третьому поверсі.

Нагадаємо, в Одесі оголосили тендер на ремонт покрівлі коледжу, який постраждав унаслідок удару російськими дронами. Бюджет робіт становить понад 7 млн грн. Також у місті пояснили, чому забуксувала програма заміни ліфтів.