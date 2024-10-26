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В Одесі відремонтують покрівлю постраждалого від атаки коледжу

26 жовтня 2024 13:27
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одесі оголосили тендер на ремонт покрівлі коледжу після атаки
Зруйнована покрівля коледжу. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі оголосили тендер на ремонт покрівлі коледжу, який постраждав унаслідок удару російськими дронами. Бюджет робіт становить понад сім млн гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Деталі тендеру 

Закупівлю оголосив Механіко-технологічний коледж Одеського Національного технологічного університету. Планується капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу та майстерень за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 12. На відновлення пошкодженої під час атаки будівлі передбачено 7 665 816 гривень. Замовник планує завершити всі роботи до кінця 2025 року, а переможця тендеру оберуть 8 листопада. Подання тендерних пропозицій уже розпочато.

Що відомо про атаку на коледж

Коледж став однією з жертв російської атаки на Одесу в ніч проти 8 лютого, внаслідок якої будівля зазнала значних пошкоджень: був пробитий дах, перекриття, вибиті вікна. Під час атаки також постраждали двоє патрульних поліцейських, які прямували на місце вибуху для надання допомоги. У ту ніч ворог направив дрони над житловими кварталами. Під час влучання окрім коледжу пошкодження отримали недобудова та гуртожиток, у якому проживали люди.

В Одесі відремонтують покрівлю постраждалого від атаки коледжу - фото 2
Механіко-технологічний коледж Одеського Національного технологічного університету. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, управління освіти, молоді, спорту та культури виконкому Березівської міськради оголосило тендер на закупівлю наборів цукерок до Нового року. За них відомство готове заплатити 595,9 тис. грн. Також на Одещині побудують укриття в дитячому садку, здати об'єкт планують у 2027 році.

Одеса кібератака дрони Одеська ОДА Новини Одеси Одеська область

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