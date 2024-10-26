В Одессе объявили тендер на ремонт кровли колледжа после атаки

Разрушенная кровля колледжа. Фото: Новини.LIVE

В Одессе объявили тендер на ремонт кровли колледжа, пострадавшего в результате удара российскими дронами. Бюджет работ составляет более семи миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Детали тендера

Закупку объявил Механико-технологический колледж Одесского национального технологического университета. Планируется капитальный ремонт кровли учебного корпуса и мастерских по адресу: г. Одесса, ул. Черноморского Казачества, 12. На восстановление поврежденного при атаке здания предусмотрено 7 665 816 гривен. Заказчик планирует завершить все работы до конца 2025, а победителя тендера выберут 8 ноября. Представление тендерных предложений уже начато.

Что известно об атаке на колледж

Колледж стал одной из жертв российской атаки на Одессу в ночь на 8 февраля, в результате которой здание получило значительные повреждения: была пробита крыша, перекрытия, выбиты окна. Во время атаки также пострадали двое патрульных полицейских, направлявшихся на место взрыва для оказания помощи. В ту ночь враг направил дроны над жилыми кварталами. Во время попадания, кроме колледжа, повреждения получили недострой и общежитие, в котором проживали люди.

Механико-технологический колледж Одесского национального технологического университета. Фото: Новини.LIVE

Напомним, управление образования, молодежи, спорта и культуры исполкома Березовского горсовета объявило тендер на закупку наборов конфет к Новому году. За их ведомство готово заплатить 595,9 тыс. грн. Также в Одесской области построят укрытие в детском саду, сдать объект планируют в 2027 году.