В Одессе программа замены лифтов сорвана из-за мобилизации

Лифт в одесском доме. Фото: мэрия Одессы

В этом году в одесских многоэтажках удалось отремонтировать только 55 лифтов из запланированных 91. Причина — квалифицированные специалисты мобилизованы в армию.

Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Одесского горсовета Леонид Гребенюк.

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По словам чиновника, в 2024 году предполагалось модернизировать 91 лифт в 80 домах. Речь идет о подъемниках, срок эксплуатации которых превышает 25 лет. На это было выделено 149 млн грн.

"Действительно не хватает квалифицированных сотрудников, которые принимают участие в проведении монтажных работ. Это связано прежде всего с тем, что работники данных подрядных организаций выполняют свой долг по защите нашего государства", — отметил Леонид Гребенюк.

Чиновник отметил, что в уже отремонтированных лифтах установлены блоки бесперебойного питания. Благодаря этому при отсутствии света подъемники могут доезжать до ближайшей остановки и выпускать пассажиров.

Напомним, депутат Одесского горсовета заявил, что в городе не хватает специалистов-коммунальщиков. Также мы сообщали о том, как одесские коммунальщики помогают строить фортификационные постройки во фронтовой зоне.