В Одесі нема кому працювати у комунальних підприємствах

Кадровий голод — в Одесі не вистачає комунальників
У департаментах і комунальних підприємствах міста не вистачає працівників. Через брак кадрів гальмується чимало проєктів, а у деяких установах ситуація взагалі критична.
Про це розповів у Facebook депутат Одеської міської ради Олексій Асауленко.
Немає людей
За словами депутата, без кадрів, які мали б вирішувати повсякденні питання, розвиток міста уповільнюється.
"Щоб не нагнітати паніку, спеціально не вказую департаменти і КП, у яких, за наявною у мене інформацією, ситуація вже навіть не критична, а трагічна, та й список багатьох нереалізованих проєктів у мене теж є, але поки без подробиць, щоб не бути звинуваченим у хайпі… Але повірте мені, ситуація дуже сумна і настав час звернути на це увагу і почати її виправляти!", — написав Олексій Асауленко.
Що робити
На думку депутата, щоби люди йшли працювати до міських служб, варто в першу чергу забезпечити гідні зарплати, сучасні умови праці, соціальні гарантії, а також житло для майбутніх працівників. Також вирішити проблему допомогли б створення навчальних програм, пошук кадрів не тільки в Одесі й впровадження нових технологій.
"Потрібно впроваджувати цифрові технології, які допоможуть автоматизувати рутинні процеси і зменшити навантаження на працівників. Місто повинно працювати як добре налаштований механізм, звучить гучно, але по суті саме так", — пояснює Олексій Асауленко.
Депутат також повідомив, що звернувся до мерії з проханням надати повну інформацію про наявні вакансії.
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