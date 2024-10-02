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Кадровий голод — в Одесі не вистачає комунальників

2 жовтня 2024 17:22
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі нема кому працювати у комунальних підприємствах
Одеські комунальники за роботою. Фото: Facebook/департамент міського господарства Одеси
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У департаментах і комунальних підприємствах міста не вистачає працівників. Через брак кадрів гальмується чимало проєктів, а у деяких установах ситуація взагалі критична.

Про це розповів у Facebook депутат Одеської міської ради Олексій Асауленко.

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За словами депутата, без кадрів, які мали б вирішувати повсякденні питання, розвиток міста уповільнюється. 

"Щоб не нагнітати паніку, спеціально не вказую департаменти і КП, у яких, за наявною у мене інформацією, ситуація вже навіть не критична, а трагічна, та й список багатьох нереалізованих проєктів у мене теж є, але поки без подробиць, щоб не бути звинуваченим у хайпі… Але повірте мені, ситуація дуже сумна і настав час звернути на це увагу і почати її виправляти!", — написав Олексій Асауленко.

Що робити

На думку депутата, щоби люди йшли працювати до міських служб, варто в першу чергу забезпечити гідні зарплати, сучасні умови праці, соціальні гарантії, а також житло для майбутніх працівників. Також вирішити проблему допомогли б створення навчальних програм, пошук кадрів не тільки в Одесі й впровадження нових технологій.

"Потрібно впроваджувати цифрові технології, які допоможуть автоматизувати рутинні процеси і зменшити навантаження на працівників. Місто повинно працювати як добре налаштований механізм, звучить гучно, але по суті саме так", — пояснює Олексій Асауленко. 

Депутат також повідомив, що звернувся до мерії з проханням надати повну інформацію про наявні вакансії.

Нагадаємо, в Одесі розповіли про соціальні програми для ветеранів і родин військових.

Також в Одеській області призначили нового керівника екстренки.

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