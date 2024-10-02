В Одессе некому работать в коммунальных предприятиях

Кадровый голод — в Одессе не хватает коммунальщиков
В департаментах и коммунальных предприятиях города не хватает работников. За неимением кадров тормозится немало проектов, а в некоторых учреждениях ситуация вообще критическая.
Об этом рассказал в Facebook депутат Одесского городского совета Алексей Асауленко.
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По словам депутата, без кадров, которые должны решать повседневные вопросы, развитие города замедляется.
"Чтобы не нагнетать панику, специально не указываю департаменты и КП, в которых, по имеющейся у меня информации, ситуация уже даже не критическая, а трагическая, да и список многих нереализованных проектов у меня тоже есть, но пока без подробностей, чтобы не быть обвиняемым в хайпе… Но поверьте мне, ситуация очень грустная и пора обратить на это внимание и начать ее исправлять!" , — написал Алексей Асауленко.
Что делать
По мнению депутата, чтобы люди шли работать в городские службы, следует в первую очередь обеспечить достойные зарплаты, современные условия труда, социальные гарантии, а также жилье для будущих работников. Также решить проблему помогли бы создание обучающих программ, поиск кадров не только в Одессе и внедрение новых технологий.
"Нужно внедрять цифровые технологии, которые помогут автоматизировать рутинные процессы и снизить нагрузку на работников. Город должен работать как хорошо настроенный механизм, звучит громко, но по сути именно так", — объясняет Алексей Асауленко.
Депутат также сообщил, что обратился в мэрию с просьбой предоставить полную информацию об имеющихся вакансиях.
Напомним, в Одессе рассказали о социальных программах для ветеранов и семей военных.
Также в Одесской области назначен новый руководитель экстренки.
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