В Одессе назначили нового руководителя экстренки — что известно

Работал в Мариуполе во время окружения — в Одессе новый руководитель экстренки
Новым и. о. гендиректора Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф назначили Игоря Кияшко. Ранее он работал в самых горячих точках страны.
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
"Развитие, осовременивание, прозрачность, повышение уровня заработных плат для персонала одесской экстренки — приоритетное направление работы", — подчеркнул он.
Что известно о новом директоре
Игорь Кияшко по специальности врач-отоларинголог, получивший образование в Донецке и Харькове, работает в медицинской сфере в течение 23 лет. Был врачом в разных медучреждениях Донецкой области. С 2008 года занимал руководящие должности в областном центре экстренной медицинской помощи в Донецке до оккупации в 2014 году, а затем до 2022 года в Мариуполе. Во время окружения города российскими оккупантами занимался эвакуацией медиков. Впоследствии возглавил городскую больницу в Селидово, где в течение почти двух лет работал в условиях постоянных обстрелов.
Напомним, руководителя одесской экстренки Светлану Изосимову уволили 9 сентября. В областном департаменте здравоохранения отметили, что, несмотря на ее достижения в должности, "настоящее требует более решительных и эффективных действий и решений".
После этого и. о. руководителя учреждения назначили Эдуарда Кику.
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