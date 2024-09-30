В Одессе назначили нового руководителя экстренки — что известно

Новый руководитель экстрёнки Игорь Кияшко (справа) и начальник Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Одесская ОВА

Новым и. о. гендиректора Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф назначили Игоря Кияшко. Ранее он работал в самых горячих точках страны.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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"Развитие, осовременивание, прозрачность, повышение уровня заработных плат для персонала одесской экстренки — приоритетное направление работы", — подчеркнул он.

Что известно о новом директоре

Игорь Кияшко по специальности врач-отоларинголог, получивший образование в Донецке и Харькове, работает в медицинской сфере в течение 23 лет. Был врачом в разных медучреждениях Донецкой области. С 2008 года занимал руководящие должности в областном центре экстренной медицинской помощи в Донецке до оккупации в 2014 году, а затем до 2022 года в Мариуполе. Во время окружения города российскими оккупантами занимался эвакуацией медиков. Впоследствии возглавил городскую больницу в Селидово, где в течение почти двух лет работал в условиях постоянных обстрелов.

Напомним, руководителя одесской экстренки Светлану Изосимову уволили 9 сентября. В областном департаменте здравоохранения отметили, что, несмотря на ее достижения в должности, "настоящее требует более решительных и эффективных действий и решений".

После этого и. о. руководителя учреждения назначили Эдуарда Кику.