В Одесі призначили нового керівника екстренки — що відомо

Новий керівник екстренки Ігор Кіяшко (праворуч) і начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Одеська ОВА

Новим в. о. гендиректора Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф призначили Ігоря Кіяшка. Раніше він працював у найгарячіших точках країни.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"Розвиток, осучаснення, прозорість, підняття рівня заробітних плат для персоналу Одеської екстренки — пріоритетний напрямок роботи", — наголосив він.

Що відомо про нового директора

Ігор Кіяшко за фахом лікар-отоларинголог, отримав освіту у Донецьку і Харкові, працює у медичній сфері протягом 23 років. Був лікарем у різних медзакладах Донецької області. З 2008 займав керівні посади в обласному центрі екстреної медичної допомоги у Донецьку до окупації в 2014, а згодом до 2022 у Маріуполі. Під час облоги міста російськими окупантами займався евакуацією медиків. Згодом очолив міську лікарню у Селидовому, де протягом майже двох років працював в умовах постійних обстрілів.

Нагадаємо, керівницю одеської екстренки Світлану Ізосімову звільнили 9 вересня. В обласному департаменті охорони здоров’я зазначили, що попри її досягнення на посаді, "сьогодення вимагає більш рішучих та ефективних дій і рішень".

Після цього в. о. керівника установи призначили Едуарда Кіку.