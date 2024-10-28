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Через мобілізацію — в Одесі буксує програма заміни ліфтів

28 жовтня 2024 15:31
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі програма заміни ліфтів зірвана через мобілізацію
Ліфт в одеському будинку. Фото: мерія Одеси
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Цього року в одеських багатоповерхівках вдалося відремонтувати тільки 55 ліфтів із запланованих 91. Причина — кваліфіковані фахівці мобілізовані до армії.

Про це повідомив директор департамента міського господарства Одеської міськради Леонід Гребенюк.

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За словами чиновника, у 2024 році передбачалося модернізувати 91 ліфт у 80 будинках. Йдеться про підйомники, строк експлуатації яких перевищує 25 років. На це виділили 149 млн грн. 

"Дійсно не вистачає кваліфікованих співробітників, які беруть учась в проведенні монтажних робіт. Це пов'язано насамперед, з тим, що працівники даних підрядних організацій виконують свій обов'язок з захисту нашої держави", — зазначив Леонід Гребенюк.  

Чиновник зауважив, що у вже відремонтованих ліфтах встановлені блоки безперебійного живлення. Завдяки цьому у разі відсутності світла підйомники можуть доїжджати до найближчої зупинки і випускати пасажирів.  

Нагадаємо, депутат Одеської міськради заявив, що у місті не вистачає спеціалістів-комунальників. Також ми повідомляли про те, як одеські комунальники допомагають будувати фортифікаційні споруди у фронтовій зоні.

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