В Одессе консервируют дважды горевший дом

Мэр Одессы Геннадий Труханов на месте противоаварийных работ. Фото: Одесская мэрия

В доме по улице Софиевской, 6, который этим летом пережил два пожара, продолжаются противоаварийные работы. Городским службам помогают благотворители, но сделать еще нужно многое.

Об этом сообщили в Одесской мэрии.

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Что сделали

В горсовете рассказали, что в доме завершили обустройство армопояса для связывания стен. Кроме того, установили кровлю над наиболее поврежденной частью здания.

Работать скорее позволяет помощь благотворительных и общественных организаций, предоставляющих стройматериалы. В частности, речь идет о благотворительном фонде "Утро возрождения", ОО "Десятое апреля" и Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Что нужно сделать

К зиме город должен успеть обустроить перекрытие между новой крышей и квартирами, восстановить окна, вернуть в отопительное здание, а также отремонтировать лестничные марши в одном из подъездов.

В мэрии отмечают, что бюджетные процедуры требуют много времени, ведь здание является памятником архитектуры.

Трагические пожары

Первый пожар в доме на Софиевской, 6 произошел 30 июля. По сообщению ГСЧС, скорее всего, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования в области электрического щитка.

Спасатели работали два часа, трое из них — двое работников ГСЧС и волонтер Ассоциации добровольных пожарных — получили травмы. Один из пострадавших, помощник начальника очередной смены оперативно-координационного центра Владимир Александрюк, получил ожоги 75% тела и скончался в больнице.

Через две недели, 14 августа, дом загорелся во второй раз. Из-за неосторожного обращения с огнем вспыхнул пожар на третьем этаже.

Напомним, в Одессе объявили тендер на ремонт кровли колледжа, пострадавшего в результате удара российскими дронами. Бюджет работ составляет более 7 млн грн. Также в городе объяснили, почему забуксовала программа замены лифтов.