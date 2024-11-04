Ремонт разрушенного РФ дома на Заболотном в Одессе — как идут работы

Крыша разрушенного россиянами дома. Фото: Одесская мэрия

На улице Академика Заболотного в Одессе восстанавливают пострадавшую в результате атаки россиян многоэтажку. Дом остался без кровли и коммуникаций.

Об этом сообщили в Одесской мэрии.

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Что ремонтируют

В доме демонтировали разрушенную часть кровли и обустроили временное защитное покрытие крыши. Это позволило восстановить в многоэтажке теплоснабжение. Специалисты почти полностью восстановили лифтовое помещение и усилили металлические каркасы. Продолжаются работы на кровле.

"Проектом предусмотрено выполнение работ по восстановлению технических помещений, чердака, машинного отделения, вентиляционных каналов, а также кровли этого дома", — рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Артем Захаров.

Производит работы фирма "Пилон Вест". Стоимость ремонта оценили в 4,1 млн. грн. Восстановление планируется завершить до конца этого года.

Напомним, россияне обстреляли Одессу в новогоднюю ночь на 1 января 2024 года. Погиб подросток, еще семь человек получили ранения. Пострадали три многоэтажки, а также частные дома и хозяйственные постройки.

Самым тяжелым ремонтом в мэрии называют восстановление жилого комплекса "Люксембург", пострадавшего от российской атаки 29 декабря 2023 года. Также идет реконструкция разрушенной россиянами высотки в Сергеевке на Одесчине.