В Одессе выделили средства на консервацию домов, поврежденных во время обстрелов — сколько

Поврежден в результате российской атаки дом. Фото: Новини.LIVE

Одесский горсовет выделил 30 млн грн на консервацию домов, пострадавших в результате российских ударов по городу. Соответствующие изменения были внесены в бюджет города.

Такое решение было принято на внеочередной сессии Одесского городского совета в пятницу, 22 ноября.

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Выделенные средства пойдут на закупку строительных материалов, а также осуществление первоочередных консервационных и противоаварийных мер.

"Почему именно такая сумма? Мы обратились в ЖКС и оценили стоимость материалов для уже поврежденных домов и чтобы сделать хотя бы минимальный запас", — рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Кроме того, депутаты назначили ЖКС ликвидаторами последствий российских атак. Также всем рабочим, задействованным в работах, будут выплачиваться единовременные пособия в размере 20 тыс. грн каждому. Эти средства выделят из городской программы предоставления социальных услуг.

Геннадий Труханов также отметил, что в результате российских обстрелов в ноябре, по предварительным оценкам, пострадали 192 жилых дома, из которых 98 многоэтажных и 94 частных. В частности, в зданиях уничтожены или повреждены 1 тыс. кв. м кровли и выбито около 2,5 тыс. окон.

Отметим, в Одессе продолжаются работы по восстановлению домов, поврежденных из-за российских ударов. Речь идет, например, о многоэтажке на улице Академика Заболотного и ЖК "Люксембург" на улице Средней.