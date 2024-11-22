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Компенсацию за уничтоженное РФ жилье получат не все одесситы

22 ноября 2024 12:29
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Часть одесситов не получит деньги за разрушенное россиянами жилье — кого коснется
Разрушенный россиянами дом. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Закон гарантирует денежную компенсацию владельцам жилья, поврежденного в результате российских обстрелов. Но часть одесситов, фактически проживающих в домах, но не имеющих правоустанавливающих документов, средства не получат.

Об этом стало известно на внеочередной сессии Одесского городского совета в пятницу, 22 ноября.

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Депутаты отметили, что во время ракетных обстрелов Одессы пострадали жилые дома, расположенные вдоль железнодорожного пути. Их построили еще в советское время. У жителей есть документы на подключение к инженерным сетям, зарегистрировано место жительства, но не оформлено право собственности. Из-за этого они не могут претендовать на участие в программе "єВідновлення".

Сессия горсовета обратилась в Кабинет Министров с просьбой урегулировать эту ситуацию.

"Одесский городской совет обращается с просьбой решить эту проблему путем внедрения механизма компенсации за жилье жильцам, не имеющим правоустанавливающих документов на жилье (недвижимость), но также нуждаются в защите от последствий вооруженной агрессии", — говорится в обращении.

Напомним, в Одессе выделят 30 млн грн на ремонт домов, поврежденных из-за российских обстрелов города. Также в Одесской области был объявлен очередной тендер на восстановление разрушенной россиянами многоэтажки в Сергеевке.

Одесса ремонт выплаты обстрелы Новости Одессы дом

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