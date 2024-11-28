Сколько заплатили одесситам за разрушенное РФ жилье

Одесситам отказывают в компенсации за разрушенное жилье — почему
В Одессе приняли решение о выплате возмещения горожанам, чье жилье было повреждено или разрушено в результате российских обстрелов. Впрочем, компенсацию получат не все.
Об этом шла речь на заседании исполнительного комитета Одесского городского совета в четверг, 28 ноября.
Что решили
Исполком рассмотрел 29 проектов решений о предоставлении компенсации за поврежденную недвижимость. На эти нужды было направлено более 1,1 млн грн. Но семерым заявителям отказали. Отметим, что причины отказа исполком не озвучивает. Впрочем, у претендента есть право обжаловать решение в административном суде.
Еще 5,7 млн грн город выплатит трем владельцам полностью разрушенного жилья. В то же время, отказ получили восемь заявителей.
Всего за все время полномасштабной войны мэрия получила 247 заявлений, из которых удовлетворила 119.
Напомним, одесситы, фактически проживающие в поврежденном или разрушенном жилье, но не имеющие правоустанавливающих документов, не смогут получить компенсации. Также мы писали о том, сколько денег выделят на ремонт пострадавших от российских обстрелов домов в Одессе.
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