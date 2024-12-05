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Разрушенное жилье – одесситы получат компенсацию по-новому

5 декабря 2024 10:29
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Сколько заплатят одесситам, чье жилье разрушено из-за войны войны
Дом, поврежденный в результате обстрела Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Одесский горсовет увеличил предельную сумму материальной помощи жителям города, жилье которых было разрушено или повреждено из-за российских атак. Размер выплат был увеличен почти в четыре раза.

Такое решение было принято на сессии Одесского горсовета 4 декабря.

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Ранее предельная сумма пособия составляла чуть более 100 тыс. грн. Теперь ее решили поднять до 438 тысяч. грн. Отметим, что речь идет именно о выплатах из городского бюджета, а не о государственной программе "єВідновлення".

"Все мы видели трагедию 14 ноября, когда пострадало много частных домов. На сегодняшний день она (предельная сумма помощи — Ред.) увеличена до 150 прожиточных минимумов, то есть составляет 438 тыс. грн. Также хочется акцентировать, что это именно помощь из городского бюджета, потому что есть еще государственная программа "єВідновлення", но, к сожалению, не все ей могут воспользоваться", — отметила депутат горсовета Татьяна Плаксий.

Напомним, одесситы, не имеющие документов о собственности на жилье, не смогут получить компенсации за дома, пострадавшие от обстрелов. Также мы сообщали, что за время полномасштабной войны город возместил ущерб 119 собственникам жилья.

Одесса деньги жилье компенсация Новости Одессы дом

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