Сколько заплатят одесситам, чье жилье разрушено из-за войны войны

Дом, поврежденный в результате обстрела Фото: Новини.LIVE

Одесский горсовет увеличил предельную сумму материальной помощи жителям города, жилье которых было разрушено или повреждено из-за российских атак. Размер выплат был увеличен почти в четыре раза.

Такое решение было принято на сессии Одесского горсовета 4 декабря.

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Что решили

Ранее предельная сумма пособия составляла чуть более 100 тыс. грн. Теперь ее решили поднять до 438 тысяч. грн. Отметим, что речь идет именно о выплатах из городского бюджета, а не о государственной программе "єВідновлення".

"Все мы видели трагедию 14 ноября, когда пострадало много частных домов. На сегодняшний день она (предельная сумма помощи — Ред.) увеличена до 150 прожиточных минимумов, то есть составляет 438 тыс. грн. Также хочется акцентировать, что это именно помощь из городского бюджета, потому что есть еще государственная программа "єВідновлення", но, к сожалению, не все ей могут воспользоваться", — отметила депутат горсовета Татьяна Плаксий.

Напомним, одесситы, не имеющие документов о собственности на жилье, не смогут получить компенсации за дома, пострадавшие от обстрелов. Также мы сообщали, что за время полномасштабной войны город возместил ущерб 119 собственникам жилья.