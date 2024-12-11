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Бюджет Одесчины в следующем году 4,5 млрд — куда пойдут деньги

11 декабря 2024 12:57
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесской области утвердили бюджет, подробности
Коллегия ОВА голосует за бюджет. Фото: Олег Кипер
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Коллегия Одесской ОВА одобрила бюджет области на следующий год. Он составит около 4,5 млрд грн. Больше средств направят на социальные нужды. На втором месте — поддержка Сил обороны и восстановление разрушенной врагом инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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Приоритеты бюджета

По его словам, 80% бюджета будет направлено на поддержку медицины, образования и социальной сферы. В частности, на программу "Здоровье Одесчины" заложили 313,4 млн грн, на программу поддержки ветеранов — 20 млн, на социальную защиту населения — более 41 млн,

На нужды военных и восстановление пострадавших объектов потратят 500 млн грн.

Среди основных направлений:

  • усиление ПВО для защиты портов;
  • увеличение пропускной способности трассы Одесса-Рени и обустройство участка Маяки-Удобное;
  • реконструкция КПП "Староказачье" и "Великоплоское";
  • достройка моста через Сухой лиман;
  • строительство дороги в обход Паланки;
  • построение линии электропередач Новоодесская-Арциз;
  • реконструкция областной больницы

"В 2025 году приоритетом остается реализация государственных программ "єОселя" и "Доступные кредиты 5-7-9", чтобы обеспечить собственным жильем наших граждан. Также по программе Одесской ОВА будет продолжаться реализовываться программа компенсации 3% годовых по ипотечным кредитам для бойцов Сил обороны", — отметил Олег Кипер.

Напомним, в Одессе утвердили бюджет города на 2025 год. Также мы сообщали о расходах бюджета Киева в этом году.

деньги Одесская область Одесская ОГА бюджет Олег Кипер

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