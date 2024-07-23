Деталі атаки на Одещину 22 липня: чим атакували росіяни

Б'ють балістикою по цивільних — деталі атаки росіян на Одещину
Вчора ввечері російські окупанти скерували на території Одеської області балістичну ракету, в результаті влучання якої сталися численні руйнування цивільної інфраструктури. Ракетному удару передувала хвиля дронів — ворожі розвідувальні БпЛА вдалось збити силам української ППО.
Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".
Чим атакував ворог
Росіяни продовжують дроновий терор півдня України. Зокрема, за добу протиповітряною обороною півдня України знищено п'ять розвідувальних безпілотників: три ZALA та два Supercam.
"Також російські окупаційні війська атакували Одещину балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер-М", із території тимчасово окупованого Криму", — йдеться у повідомленні.
Атака на Одещину 22 липня — що відомо
Нагадаємо, що вчора в Одеській області пролунали гучні вибухи близько 10-ї години ранку. Стало відомо, що окупанти поцілили балістичною ракетою по цивільних об'єктах та інфраструктурі.
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Окупанти вразили цивільні приміщення. Фото: Сили оборони Півдня України
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В результаті обстрілу пошкоджені автомобілі. Фото: Сили оборони Півдня України
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Пошкоджень зазнали складські приміщення. Фото: Сили оборони Півдня України
Військові зазначили, що внаслідок удару частково зруйновано фасад адміністративної будівлі приватного підприємства та складські приміщення, а також пошкоджено цивільні автомобілі. На щастя, обійшлося без жертв.
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