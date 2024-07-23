Деталі атаки на Одещину 22 липня: чим атакували росіяни

Руйнування на Одещині внаслідок атаки. Фото: Сили оборони півдня України

Вчора ввечері російські окупанти скерували на території Одеської області балістичну ракету, в результаті влучання якої сталися численні руйнування цивільної інфраструктури. Ракетному удару передувала хвиля дронів — ворожі розвідувальні БпЛА вдалось збити силам української ППО.

Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

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Чим атакував ворог

Росіяни продовжують дроновий терор півдня України. Зокрема, за добу протиповітряною обороною півдня України знищено п'ять розвідувальних безпілотників: три ZALA та два Supercam.

"Також російські окупаційні війська атакували Одещину балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер-М", із території тимчасово окупованого Криму", — йдеться у повідомленні.

Скільки знищили цілей. Фото: ПК "Південь"

Атака на Одещину 22 липня — що відомо

Нагадаємо, що вчора в Одеській області пролунали гучні вибухи близько 10-ї години ранку. Стало відомо, що окупанти поцілили балістичною ракетою по цивільних об'єктах та інфраструктурі.

Окупанти вразили цивільні приміщення. Фото: Сили оборони Півдня України

В результаті обстрілу пошкоджені автомобілі. Фото: Сили оборони Півдня України

Пошкоджень зазнали складські приміщення. Фото: Сили оборони Півдня України 1 / 3

Військові зазначили, що внаслідок удару частково зруйновано фасад адміністративної будівлі приватного підприємства та складські приміщення, а також пошкоджено цивільні автомобілі. На щастя, обійшлося без жертв.