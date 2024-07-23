Результат ракетного удару по Одещині. Фото: Сили оборони Півдня України

Армія російських окупантів черговий раз завдала ракетних ударів по Одеській області. Ворог продовжує бити по цивільних об'єктах та інфраструктурі.

Про це 22 липня, у понеділок повідомляють в Telegram Сили оборони Півдня України.

Читайте також:

Куди влучив ворог

Як зазначають військові, внаслідок удару частково зруйновано фасад адміністративної будівлі приватного підприємства та складські приміщення, а також пошкоджено цивільні автомобілі.

Наслідки ракетного удару по Одещині. Фото: Сили оборони Півдня України

Окупанти вразили цивільні приміщення. Фото: Сили оборони Півдня України

В результаті обстрілу пошкоджені автомобілі. Фото: Сили оборони Півдня України

Пошкоджень зазнали складські приміщення. Фото: Сили оборони Півдня України 1 / 4

Як зазначають у Силах оборони Півдня України, російські окупанти продовжують підступно запускати свої ракети саме в той час, коли люди перебувають на робочих місцях. Цього разу, на щастя, обійшлося без жертв.

Таким чином, ну думку військових, ворог намагається деморалізувати українців, змусити прагнути якнайшвидшого миру на будь-яких умовах.

"Але натомість викликає в українців ще більшу ненависть та злість, яку ми конвертуємо у ще більший спротив. І змушує прагнути тільки одного – повної перемоги над окупантом", — зазначають українські захисники у своєму повідомленні.

Нагадаємо, що російські загарбники тікають з морів та перебазовують флот. Свої бойові кораблі вони виводять з Азовського та Чорного морів до Новоросійська.

Ми також писали, що практика російського флоту в Чорному морі наразі зводиться до міжбазових переходів через загрозу для їхніх бойових кораблів.