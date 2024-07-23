Ворог знову обстріляв Одещину — яких завдано руйнувань
Армія російських окупантів черговий раз завдала ракетних ударів по Одеській області. Ворог продовжує бити по цивільних об'єктах та інфраструктурі.
Про це 22 липня, у понеділок повідомляють в Telegram Сили оборони Півдня України.
Куди влучив ворог
Як зазначають військові, внаслідок удару частково зруйновано фасад адміністративної будівлі приватного підприємства та складські приміщення, а також пошкоджено цивільні автомобілі.
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Наслідки ракетного удару по Одещині. Фото: Сили оборони Півдня України
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Окупанти вразили цивільні приміщення. Фото: Сили оборони Півдня України
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В результаті обстрілу пошкоджені автомобілі. Фото: Сили оборони Півдня України
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Пошкоджень зазнали складські приміщення. Фото: Сили оборони Півдня України
Як зазначають у Силах оборони Півдня України, російські окупанти продовжують підступно запускати свої ракети саме в той час, коли люди перебувають на робочих місцях. Цього разу, на щастя, обійшлося без жертв.
Таким чином, ну думку військових, ворог намагається деморалізувати українців, змусити прагнути якнайшвидшого миру на будь-яких умовах.
"Але натомість викликає в українців ще більшу ненависть та злість, яку ми конвертуємо у ще більший спротив. І змушує прагнути тільки одного – повної перемоги над окупантом", — зазначають українські захисники у своєму повідомленні.
Нагадаємо, що російські загарбники тікають з морів та перебазовують флот. Свої бойові кораблі вони виводять з Азовського та Чорного морів до Новоросійська.
Ми також писали, що практика російського флоту в Чорному морі наразі зводиться до міжбазових переходів через загрозу для їхніх бойових кораблів.
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