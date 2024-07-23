Армия РФ обстреляла Одесскую область - есть значительные разрушения

Итог ракетного удара по Одесщине. Фото: Силы обороны Юга Украины

Армия российских оккупантов в очередной раз нанесла ракетные удары по Одесской области. Враг продолжает бить по гражданским объектам и инфраструктуре.

Об этом 22 июля, в понедельник сообщают в Telegram Силы обороны Юга Украины.

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Как отмечают военные, в результате удара частично разрушен фасад административного здания частного предприятия и складские помещения, а также повреждены гражданские автомобили.

Последствия ракетного удара по Одесской области. Фото: Силы обороны Юга Украины

Оккупанты поразили гражданские помещения. Фото: Силы обороны Юга Украины

В результате обстрела повреждены автомобили. Фото: Силы обороны Юга Украины

Повреждения получили складские помещения. Фото: Силы обороны Юга Украины 1/4 ​ 4

Как отмечают в Силах обороны Юга Украины, российские оккупанты продолжают коварно запускать свои ракеты именно в то время, когда люди находятся на рабочих местах. В этот раз, к счастью, обошлось без жертв.

Таким образом, по мнению военных, враг пытается деморализовать украинцев, заставить стремиться к скорейшему миру на любых условиях.

"Но это в свою очередь вызывает у украинцев еще большую ненависть и злобу, которую мы конвертируем в еще большее сопротивление. И заставляет стремиться только к одному – полной победе над оккупантом ", — отмечают украинские защитники в своем сообщении.

Напомним, что российские захватчики бегут из морей и перебазируют флот. Свои боевые корабли они выводят из Азовского и Черного морей в Новороссийск.

Мы также писали, что практика российского флота в Черном море сводится к межбазовым переходам из-за угрозы для их боевых кораблей.